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СМОТРИ ⟩ Беременная невеста эстонского писателя снялась полностью обнаженной

Мари Оясаар и Йеспер Парве. ФОТО: Madis Sinivee

Мари Оясаар, которая ждет третьего ребенка, поделилась горячими фотографиями в Instagram, на которых в том числе позирует и с женихом Йеспером Парве.

В конце июля писатель Йеспер Парве и его невеста Мари Оясаар объявили, что их семья скоро пополнится - они ждут третьего ребенка.

На прошлой неделе Мари объявила, что у них родится дочь. «Я наблюдаю за взрослением двух сыновей, и для меня поразительно, насколько чувствительны и отзывчивы мальчики, и это скрыто в каждом мужчине. Так захватывающе носить внутри себя девочку и ждать, чтобы увидеть, какой прекрасной феей она вырастет», - сказала она.

Однако сегодня Мари удивила подписчиков горячими кадрами. «Когда две души нашли друг друга», - написала она под снимками, размещенными в Instagram.

Первенец пары, Аарон Трой, родился в 2014 году, а их второй сын Тор Рагнар - в 2018 году.

Йеспер Парве и Мари Оясаар обручились на острове Бали в 2019 году.

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