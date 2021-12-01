Спустя 17 лет: вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

В трейлере героини Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон снова собираются вместе в Нью-Йорке. Все трое все еще замужем, однако поклонники уже предполагали, что Кэрри Брэдшоу (Паркер) разведется с мужчиной своей мечты и заведет новый роман.

Сериал «Секс в большом городе» выдержал шесть сезонов, выходивших на HBO с 1998 по 2004 год. Книгу «Секс в большом городе», легшую в основу сериала, писательница Кэндес Бушнелл написала по мотивам своей же колонки о свиданиях, печатавшейся в New York Observer. Главные героини шоу — журналистка Кэрри Брэдшоу и ее три подруги, ведущие активную романтическую жизнь в Нью-Йорке.