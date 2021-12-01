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Спустя 17 лет: вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

Приключения персонажей «Секса в большом городе» продолжаются в сериале HBO Max «И вот так». ФОТО: Filmikaader

Телеканал HBO показал новый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе» — сериала «И просто так» (And Just Like That).

В трейлере героини Сары Джессики Паркер, Кристин Дэвис и Синтии Никсон снова собираются вместе в Нью-Йорке. Все трое все еще замужем, однако поклонники уже предполагали, что Кэрри Брэдшоу (Паркер) разведется с мужчиной своей мечты и заведет новый роман.

Первые две из десяти серий нового проекта выйдут на стриминговом сервисе HBO Max 9 декабря, сообщает  «Газета.ru».

Сериал «Секс в большом городе» выдержал шесть сезонов, выходивших на HBO с 1998 по 2004 год. Книгу «Секс в большом городе», легшую в основу сериала, писательница Кэндес Бушнелл написала по мотивам своей же колонки о свиданиях, печатавшейся в New York Observer. Главные героини шоу — журналистка Кэрри Брэдшоу и ее три подруги, ведущие активную романтическую жизнь в Нью-Йорке.

Первый трейлер нового сериала вышел 12 ноября.

Смотрите трейлер с русскими субтитрами!

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