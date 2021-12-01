ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Ни слезинки: молодая вдова появилась на прощании с Градским

Сегодня утром в театре «Градский Холл», который создал Александр Борисович, прохохидт гражданская панихида. У ступенек еще задолго до официального начала прощания собралась очередь поклонников таланта покойного музыканта. Известно, что Александр Борисович столкнулся с осложнениями после коронавируса, который перенес в начале осени. Артист практически не вставал, а на съемки юбилейного сезона «Голос» его привозили на носилках.

Изначально музыканта хотели похоронить на Кузьминском кладбище — рядом с родителями, однако родные мэтра изменили это решение. Градский будет покоиться на Ваганьковском кладбище в Москве, где обрели последнее пристанище сотни известных людей, среди которых поэты, писатели, актеры, спортсмены и политические деятели. Именно на этом погосте похоронены Владимир Высоцкий, Олег Даль, Булат Окуджава, Андрей Миронов и многие другие.

В день смерти соболезнования в связи с кончиной Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, Алла Пугачева и многие другие. Коллега Градского по шоу «Голос» Дмитрий Билан накануне похорон написал в Instagram: «Александр Борисович, дорогой сердцу человек, никогда не забуду! Спасибо за возможность быть рядом, так многому научили… Завтра сложный день для всех нас, а мне все так и не верится, что это не сон…»

«Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно… Ушел Саша Градский… Ушла целая эпоха… Трудно переоценить вклад этого артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство, а еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ. Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром… Пусть земля будет пухом… Светлая память большому артисту Александру Градскому!» — отмечала в Инстаграме Лариса Долина, узнав о страшной потери.

Напомним, примерно за месяц Александр Борисович узаконил отношения с избранницей Мариной Коташенко, с которой прожил более 17 лет. И все же близкий друг артиста, журналист Андрей Караулов с грустью отметил, что Градский уходил из жизни практически в одиночестве...