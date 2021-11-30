Гороскоп на 1 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви. Возникшую романтическую связь постарайтесь перевести в прочные отношения.

Телец

Первая половина лунного дня благоприятна и принесет душевное равновесие, общительность. Ваш интерес станут вызывать экстравагантные люди, не лишенные экзотики. Можете сегодня заниматься необычными делами, рискованными предприятиями.

Близнецы

Этот день символизирует стабильность, рождающую уверенность в завтрашнем дне. Вероятно отсутствие больших проблем, однако Близнецы вынуждены будут кому-то подчиняться. Вам придется смириться с тем, что в сложившихся обстоятельствах вряд ли удастся играть первую скрипку.

Рак

Благоприятный день. Многие Раки будут участвовать в общественной деятельности, смогут начать новые дела, вложить средства в интересные проекты. Расширится круг друзей, прибыль и успех принесет планомерный труд. Вы многого добьетесь через терпение и труд. Помогайте тем, кто в этом нуждается, и вам воздастся сторицей.

Лев

В решении проблем помогут друзья, партнеры и покровители, люди, которые ценят вас и уважают. Если будете упорно работать, то оправдаете заботу и участие близких и коллег в вашей судьбе.

Дева

Этот день может быть весьма важным и плодотворным и принесет позитивные перемены в судьбах большинства Дев. Можете намечать на этот день командировки, смену места жительства или рабочего адреса.

Весы

Спорт, танцы, путешествия прибавят сил и улучшат самочувствие. Ваша популярность станет выше, появятся новые планы и возможности для их реализации. Направьте свое любопытство на загадочные, непознаваемые явления, на изучение новых программ, на творческие и научные открытия.

Скорпион

Влияние планет внесет некоторую путаницу в планы, придется отстаивать свои позиции и правоту перед личными и деловыми партнерами. Вы добьетесь своего, планомерно «отвоевывая место под солнцем».

Стрелец

Сегодня многие ваши планы увенчаются успехами, ваши дела пойдут вверх, но часть друзей уйдет от вас. Вам придется опираться на поддержку покровителей и начальства. Этот день будет удачным, если вы укрепитесь в своих убеждениях и будете настойчиво идти к цели.

Козерог

Одинокие представители и представительницы этого знака склонны сегодня заводить связи, любовные романы не для того, чтобы окунуться в «половодье чувств», а чтобы создать наконец семью. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы переехать к любимому или к любимой, завести общее хозяйство, словом, зажить своим домом.

Водолей

Стремления многих Водолеев к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако не все в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Планируя перемены в своей жизни, не забудьте отложить какую-то сумму (какую именно, решать вам) на медицинские расходы.

Рыбы