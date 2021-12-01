Финалистка шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова: я могу стать мостом, который объединит эстонцев и русских

В 2008 году был исторический момент, когда 16-летняя Яна Каск выиграла второй сезон «Эстония ищет суперзвезду». Она стала первой русскоязычной певицей, победившей в конкурсе, пишет Sky.ee.

Теперь Алика Милова, родившаяся в Нарве, дошла до самого финала. Девушка особо не рассчитывала попасть на шоу «Я была уверена, что, поскольку я русская, я далеко не пройду. Я хочу сказать всем: люди, эстонцы! Я ошибалась, и это совсем не так!» - говорит с восторгом певица.

«Я очень рада, потому что я даже плохих комментариев не получала. Хотя я спела песню Тыниса Мяги «Kaunilt kaua». Это довольно рискованный выбор, я думаю, вы все это поняли. Но никто не писал мне, что я же русская, зачем по-эстонски пою, что мне надо в Россию», - говорит Алика.