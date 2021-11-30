ФОТО ⟩ Бизнесмен из Индии подарил жене копию Тадж-Махала

По информации СМИ, мужчина заплатил за постройку $260 тысяч. В доме есть четыре спальни, кухня, библиотека, несколько минаретов и роскошный интерьер. На возведение уменьшенной копии Тадж-Махала у строителей ушло три года.

Сначала индиец хотел подарить супруге дом высотой 24 метра, но местные власти не дали разрешение на такую постройку. Как рассказал Ананд, особняк, подаренный жене, привлекает внимание людей, которые делают селфи на его фоне.

«Я хочу, чтобы это место стало центром туризма. Многие люди устраивают на фоне дома свадебные фотосессии. Я не запрещаю, дом открыт для всех», — рассказал мужчина.



Читайте ниже красивую историю, которая стоит за возведением Тадж-Махала.



Смотрите, как мужчина решил выразить любовь своей женщине, как это сделал когда-то падишах Империи Великих Моголов.

Немного истории

Можно утверждать, что в какой-то степени история создания Тадж-Махала ведёт своё начало с 1612 года. Именно тогда падишах Империи Великих Моголов Шах-Джахан взял в жёны Арджуманд Бано Бегум. В истории эта женщина больше известна как Мумтаз-Махал, что значит «Украшение Дворца». Шах-Джахан очень любил свою жену, он доверял и советовался с ней во всём. Мумтаз-Махал сопровождала правителя в военных походах, присутствовала на всех мероприятиях государственного уровня, а если у неё не получалось посетить какое-либо мероприятие, то его просто откладывали.

История любви и счастливой семейной жизни знатной пары длилась 18 лет. За это время Мумтаз-Махал подарила своему супругу 13 детей, но роды 14-го ребёнка она не смогла пережить.