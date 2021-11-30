Известная эстонская телеведущая несколько месяцев скрывала беременность

Катрин Луст, ведущая программы Kuuuurija на Kanal 2 и главный редактор портала Elu24, долгое время хранила в секрете свое интересное положение - она уже почти на седьмом месяце беременности. Первенец телеведущей должен появиться на свет в конце февраля - начале марта.

Я до сих пор скрывала, потому что никогда не знаешь, как все пойдет, и все еще опасаюсь, что что-то случится,

- призналась Катрин.

Трудолюбивая ведущая объявила, что ее жених и отец ребенка, Оливер Килк, уйдет в отпуск по уходу за ребенком, а сама Катрин продолжит работу в программе Kuuuurija и на портале Elu24.

В 2018 году Катрин объявила, что состоит в отношениях с Оливером Килком, который занимается технологическим развитием. «Она очень хороший и милый человек. Катрин от души выполняет свою работу, и я, конечно, не критикую ее», - описал Оливер будущую невесту несколько лет назад.