Знаки зодиака, которых ждет большой сюрприз в декабре 2021

Для Овнов первая половина декабря станет прекрасным временем для того, чтобы путешествовать или записаться на какие-нибудь курсы или мастер-классы. Однако в карьере будет напряженно. Внезапно им станет важно то, что о них думают другие. Но у представителей этого знака будет возможность все переосмыслить и разобраться в себе и своей роли в обществе.

У Тельцов в декабре начинается новый этап. Скорее всего, они получат большой урок на работе и в личной жизни. Афина Антарес советует обратить внимание на 11 и 25 декабря. В эти дни надо будет полагаться на свои силы. У одиноких Тельцов могут начаться глубокие кармические отношения после мимолетного влечения.

Если Близнецы хотят начать все с нуля, то мощное солнечное затмение 3 декабря предоставит им эту возможность. Так же, как и полнолуние, которое произойдет в декабре. А 18 декабря их желание быть увиденными и услышанными только усилится. Астролог рекомендует Близнецам не стесняться ставить себя на первое место, при этом уважая границы других людей.

Раков одолеют разные сомнения, в том числе связанные с личной жизнью. Но вместо того, чтобы действовать, Афина Антарес советует сесть и понаблюдать за происходящим. Как бы трудно это ни было, декабрь — прекрасная возможность раз и навсегда разобраться с более глубокими романтическими проблемами, чтобы в предстоящем году Раки смогли перейти к лучшему этапу в отношениях.

Львов ждут развлечения, веселье и встречи с друзьями. Антарес рекомендует использовать эту космическую энергию и ходить на званые обеды и другие мероприятия, которые Львы посчитают интересными.

Декабрь — важный месяц для Дев. К ним будет приковано много внимания за хорошо выполненную работу или завершающийся проект. По словам астролога, трудолюбивые Девы это заслужили. Однако если в этот период им предложат новую работу или должность, лучше потянуть время, прежде чем принять решение, пишет «РИА Новости».

У Весов первая половина декабря пройдет легко, а вот вторая принесет некоторые трудности. Скорее всего, из прошлого всплывут старые проблемы. А с 19 декабря Весам придется пересмотреть свою жизнь, чтобы найти эмоциональную и духовную поддержку, в которой этот знак нуждается.

После перемен, произошедших в ноябре, Скорпионам предстоит спуститься с небес на землю и заняться самокопанием — провести в себе так называемый «капитальный ремонт».

У Стрельцов будет прекрасная возможность начать все заново. Астролог советует не упускать этот шанс и расставить цели на год вперед, а с 13 декабря самое время для самоутверждения. А вот в финансовом плане будут проблемы. Поэтому в ближайшее время лучше не покупать дорогостоящие вещи и не тратить деньги легкомысленно.

Афина Антарес советует Козерогам в первую половину декабря использовать благоприятную энергию этого месяца, чтобы восстановить силы и отдохнуть. Начиная с 21 декабря Козероги станут более активными. Они также почувствуют необходимость глубже погрузиться в свои идеи и желания и переосмыслить то, как они видят себя и взаимодействуют с внешним миром. Астролог призывает представителей этого знака начать разгадывать эту новую версию себя.

Водолеи будут рады узнать, что декабрь принесет им меньше напряжения и препятствий, по сравнению с предыдущими месяцами. Однако у представителей этого знака могут возникнуть серьезные вопросы об их будущем. Антарес советует не делать решительных шагов в этом месяце — для них еще не время. А 28 декабря Водолеи могут получить неожиданный приятный подарок, который вызовет у них улыбку и позволит отлично встретить Новый год.