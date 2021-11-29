Умер режиссер Владимир Наумов

В Москве умер супруг Наталии Белохвостиковой, режиссер Владимир Наумов. Создатель фильмов «Бег» и «Тегеран-43» скончался на 94-м году жизни, день рождения режиссер отметил бы уже через неделю, 6 декабря.

Информацию об уходе Наумова журналистам подтвердили в Союзе кинематографистов России. Позже это же подтвердил сын режиссера, художник Алексей Наумов. Пока неизвестно, по какой причине скончался Владимир Наумов. Где и когда пройдет прощание и похороны, также неизвестно.

Родом был Наумов из Ленинграда, учился в московском ВГИКе, работал ассистентом на фильме Игоря Савченко «Тарас Шевченко». Владимир Наумов трудился на «Мосфильме», а также возглавлял киностудию «Союз», руководил мастерской ВГИКа. Народный артист и лауреат Государственной премии СССР Владимир Наумов был создателем фильмов «Мир входящему», «Легенда о Тиле».

Также он играл в фильмах «Кража», «Третий удар», «Гори, гори, моя звезда» и писал сценарий к сериалу «Как закалялась сталь».

Самой известной картиной Наумова стал фильм «Тегеран-93», в котором сыграли Клод Жан, Ален Делон.