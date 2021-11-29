Умер режиссер Владимир Наумов
Создатель «Тегерана-43» не дожил недели до своего дня рождения, сообщает Topnews.
Создатель «Тегерана-43» не дожил недели до своего дня рождения, сообщает Topnews.
Информацию об уходе Наумова журналистам подтвердили в Союзе кинематографистов России. Позже это же подтвердил сын режиссера, художник Алексей Наумов. Пока неизвестно, по какой причине скончался Владимир Наумов. Где и когда пройдет прощание и похороны, также неизвестно.
Также он играл в фильмах «Кража», «Третий удар», «Гори, гори, моя звезда» и писал сценарий к сериалу «Как закалялась сталь».
Владимир Наумов более 45 лет прожил в браке с актрисой Наталией Белохвостиковой, у них появилась дочь в 1976 году. Недавно звездный скандал прогремел на всю Россию: зять артистов обвинил их в том, что они мешают видеться с сыном, а также разрушили брак своей дочери.