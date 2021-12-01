Как знаки Зодиака встают по утрам

Если Овен запланировал на утро важную встречу, то проснется за несколько часов до выхода из дома. Овны ответственны и организованны, но иногда они игнорируют будильник.

Тельцы испытывают стресс, если кто-то прерывает их крепкий и здоровый сон. Они любят нежиться в постели и наслаждаться жизнью!

Близнецы чем раньше встают, тем больше задач перед собой ставят. Ранний подъем для Близнеца – не факт того, что он своевременно окажется на работе. По дороге они могут часто отвлекаться. Им интересно все..

Раки начинают день с легкой зарядки и чашечки кофе, поэтому успевают проснуться еще до начала работы и насладиться жизнью во всех ее проявления.

Львы обожают хорошенько поспать. Однако если Льву нужно встать в 5 утра, он не будет сильно расстраиваться. Главное, чтобы не в выходной…но зато в выходной эти царственные натуры умеют насладиться жизнью и провести день с удовольствием.

Девы всегда опаздывает, не любит рано вставать. Чтобы еще немного поспать, Дева легко пожертвует своим настроением и самочувствием. Каждый день планирует лечь пораньше, чтобы выспаться, но опять всю ночь занята делами, потому не может лечь во время.

Весы не любят расставаться ни с одеялом, ни с подушкой до самого обеда. Поспать для них - лучшее удовольствие. Отдых и наслаждение! Сони – это про них.

Для Скорпиона - норма жизни встать не с той ноги. Утро он проводит в размышлениях о том, что жизнь несправедлива, и проклинает все вокруг. В принципе такое настроение не расстраивает их, а помогает им жить.

Стрельцы любят утро. Они просыпаются под музыку, чтобы взбодриться, пробегают парочку километров и принимают холодный душ. Умеют они радоваться активной жизни!

Козероги собраны, всегда вовремя завтракают и приводят в порядок свои мысли. Размеренности их можно только позавидовать! Хотя сами они не всегда собой довольны, чем и отравляют жизнь себе, а заодно и окружающим.

Водолеи никогда не планируют на утро важные дела. Расставание с подушкой для них - нелегкое дело. Зато днем и вечером они умеют радоваться жизни!