Волшебство в воздухе: что посмотреть в Старом городе в рождественский период

Прогуляйтесь по средневековым улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая витрины. В этом году Старый город будут украшать различные световые инсталляции, настоящие и искусственные ели, рождественские ясли и оригинально оформленные витрины на улице Виру, пишет Visittallinn.

Традиционные рождественские ясли

Оформление рождественских яслей — это давняя традиция, которая уходит корнями в Древний Рим. Эта красивая легенда о рождении Иисуса оживет и в Старом городе Таллинна.

Рождественские ясли, изготовленные школьниками и профессиональными дизайнерами, украсят витрины и окна зданий на улицах Старого города.

Самые большие рождественские ясли города будут находиться в колоннаде Ратуши и в священном внутреннем дворе Собора Святых Петра и Павла.

Свет шагает по Старому городу

Рождество — это праздник света. В этом году весь Таллинн украсят различные световые инсталляции: в Старом городе будет обыграна тема рождественских венков, а за его пределами ожидается современное решение световых конструкций.

Традиционно, около 250 маленьких рождественских елочек со световыми гирляндами расположатся на улицах Старого города, придавая средневековому городу таинственности и романтичности.

Уютным светом подсвечена средневековая городская стена и арки городских ворот. Находящиеся в исторической части города башни Толстая Маргарита, Кик-ин-де-Кёк, Девичья башня, Длинный Герман и большая часть древней городской стены с теплым световым решением словно нашептывают прохожим свою многовековую историю.

Световые решения украсят деревья, фонтаны, парки и площади города. На площади Вабадузе вновь откроется парк световых скульптур — с Адвентом он будет расширяться и засияет в полной мере к Рождеству.

Прогуливаясь по Старому городу, можно будет исследовать празднично оформленные потайные дворики и улочки. Уникальные декоративные люстры вновь озарят улицу Raekoja, а каждые выходные Адвента, по вечерам, студии-галереи Гильдии Катарины будут освещены свечами.

Зеленая зона улицы Харью с ее живыми изгородями и перголами, обвитыми световыми гирляндами, будет создавать атмосферу уюта в течение всей зимы. Рождественское настроение подарят украшения на елках и, конечно же, каток, который так полюбился жителям и гостям города.

Ели облачатся в новые одеяния...

Конечно, главная рождественская ель столицы украшает Ратушную площадь, однако еще множество елочек можно будет встретить по всему городу, от музеев до площадей.

Музей Нигулисте украсит ель с рождественскими игрушками эстонско-норвежского бренда Shishi, а еще одна нарядная елочка расположится в Музее и туристическом центре Толстая Маргарита.

На Новой рыночной площади за зданием Национальной оперы «Эстония» вновь появится прекрасный еловый лес, а Таллиннский туристический инфоцентр снова будет украшать самая большая тростниковая ель в Эстонии.

Свои зеленые красавицы украсят площади кварталов Ноблесснер и Ротерманни.

«Живые» окна

Каждую субботу Адевента на улице Виру в Старом городе вновь оживут окна и витрины, превратившись в концертные сцены.

Они будут оживать по очереди, каждый слушатель этого своеобразного концерта сможет наслаждаться беспрерывными концертами в течение часа, прогуливаясь от одной витрины к другой. Репертуар объемный, будет звучать всё от классики до джаза.