Волшебство в воздухе: что посмотреть в Старом городе в рождественский период
Чтобы прочувствовать рождественскую атмосферу, стоит направиться в сказочный Старый город, ярко украшенный в преддверии праздников!
Чтобы прочувствовать рождественскую атмосферу, стоит направиться в сказочный Старый город, ярко украшенный в преддверии праздников!
Прогуляйтесь по средневековым улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая витрины. В этом году Старый город будут украшать различные световые инсталляции, настоящие и искусственные ели, рождественские ясли и оригинально оформленные витрины на улице Виру, пишет Visittallinn.
Традиционные рождественские ясли
Оформление рождественских яслей — это давняя традиция, которая уходит корнями в Древний Рим. Эта красивая легенда о рождении Иисуса оживет и в Старом городе Таллинна.
Рождественские ясли, изготовленные школьниками и профессиональными дизайнерами, украсят витрины и окна зданий на улицах Старого города.
Самые большие рождественские ясли города будут находиться в колоннаде Ратуши и в священном внутреннем дворе Собора Святых Петра и Павла.
Свет шагает по Старому городу
Рождество — это праздник света. В этом году весь Таллинн украсят различные световые инсталляции: в Старом городе будет обыграна тема рождественских венков, а за его пределами ожидается современное решение световых конструкций.
Традиционно, около 250 маленьких рождественских елочек со световыми гирляндами расположатся на улицах Старого города, придавая средневековому городу таинственности и романтичности.
Уютным светом подсвечена средневековая городская стена и арки городских ворот. Находящиеся в исторической части города башни Толстая Маргарита, Кик-ин-де-Кёк, Девичья башня, Длинный Герман и большая часть древней городской стены с теплым световым решением словно нашептывают прохожим свою многовековую историю.
Световые решения украсят деревья, фонтаны, парки и площади города. На площади Вабадузе вновь откроется парк световых скульптур — с Адвентом он будет расширяться и засияет в полной мере к Рождеству.
Прогуливаясь по Старому городу, можно будет исследовать празднично оформленные потайные дворики и улочки. Уникальные декоративные люстры вновь озарят улицу Raekoja, а каждые выходные Адвента, по вечерам, студии-галереи Гильдии Катарины будут освещены свечами.
Зеленая зона улицы Харью с ее живыми изгородями и перголами, обвитыми световыми гирляндами, будет создавать атмосферу уюта в течение всей зимы. Рождественское настроение подарят украшения на елках и, конечно же, каток, который так полюбился жителям и гостям города.
Ели облачатся в новые одеяния...
Конечно, главная рождественская ель столицы украшает Ратушную площадь, однако еще множество елочек можно будет встретить по всему городу, от музеев до площадей.
Музей Нигулисте украсит ель с рождественскими игрушками эстонско-норвежского бренда Shishi, а еще одна нарядная елочка расположится в Музее и туристическом центре Толстая Маргарита.
На Новой рыночной площади за зданием Национальной оперы «Эстония» вновь появится прекрасный еловый лес, а Таллиннский туристический инфоцентр снова будет украшать самая большая тростниковая ель в Эстонии.
Свои зеленые красавицы украсят площади кварталов Ноблесснер и Ротерманни.
«Живые» окна
Каждую субботу Адевента на улице Виру в Старом городе вновь оживут окна и витрины, превратившись в концертные сцены.
Они будут оживать по очереди, каждый слушатель этого своеобразного концерта сможет наслаждаться беспрерывными концертами в течение часа, прогуливаясь от одной витрины к другой. Репертуар объемный, будет звучать всё от классики до джаза.
Окна и витрины будут превращаться в настоящие концертные сцены по субботам в 16:00 с 27 ноября по 18 декабря.