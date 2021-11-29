Галерея: местные звезды собрались на концерте в честь дня рождения рокера Гуннара Грапса
В воскресенье в концертном зале Alexela прошел концерт в честь 70-летия рокера Гуннара Грапса. Смотрите, кто из музыкантов пришел на праздник!
В воскресенье в концертном зале Alexela прошел концерт в честь 70-летия рокера Гуннара Грапса. Смотрите, кто из музыкантов пришел на праздник!
В этом году исполняется 70 лет со дня рождения легенды рока Гуннара Грапса, и по этому случаю на сцене концертного зала Alexela собрался ряд музыкантов.
Песни Грапса исполняют Ornament Tribute, Иво Линна, Тынис Мяги, Lexsoul Dancemachine, Эстонский национальный мужской хор и Terminaator. Кроме того, в чеесть праздника воссоединяться группы Mikronid и Magnetic Band, в которых работал и Гуннар Грапс.
Гуннар Грапс покинул нас 17 мая 2004 года. Он оставил неизгладимый след в эстонской музыке песнями «Свет», «Железный человек», «Странная машина», «Я слышу твой счастливый смех по ночам», «Облака в лунном свете», «Денежный голубь».