Галерея: местные звезды собрались на концерте в честь дня рождения рокера Гуннара Грапса

В этом году исполняется 70 лет со дня рождения легенды рока Гуннара Грапса, и по этому случаю на сцене концертного зала Alexela собрался ряд музыкантов.

Песни Грапса исполняют Ornament Tribute, Иво Линна, Тынис Мяги, Lexsoul Dancemachine, Эстонский национальный мужской хор и Terminaator. Кроме того, в чеесть праздника воссоединяться группы Mikronid и Magnetic Band, в которых работал и Гуннар Грапс.