МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ВОЙНА ⟩ Элитные квартиры, особняки и миллионы на счетах: что поделят наследники Александра Градского

Градский был официально женат трижды, но расписаться со своей последней любимой женщиной, актрисой Мариной Коташенко, так и не успел. Они прожили вместе с 2003 года, в этом союзе родилось двое сыновей — Александр и Иван, мальчикам сейчас семь лет и три года соответственно. Также у композитора есть взрослые дети от предыдущего союза — 40-летний Даниил и 35-летняя Мария Градские. Говорят, Александр Борисович предусмотрительно составил завещание, чтобы предотвратить возможные скандалы между родней. Тем более, последние месяцы он много болел, пишет Starhit.ru.

Так или иначе, оставил мэтр после себя немало. Последние годы он вместе с фактической супругой и детьми приживал в шикарной квартире на Мосфильмовской улице — оттуда ему удобнее было добираться на съемки проекта «Голос». Несколько лет назад программа «Идеальный ремонт» даже помогла музыканту обустроить там кухню площадью 30 квадратных метров, которая была разделена на три зоны: отдыха, обеденную и рабочую.

Летом Александр Борисович любил бывать в своем загородном доме в Подмосковье. Особняк с колоннами и просторными балконами расположен в элитном коттеджном поселке «Новоглаголево». По соседству с певцом жили Сати Казанова, Анастасия Заворотнюк, Ксения Бородина и другие звезды. Стоимость недвижимости здесь варьируется от 100 миллионов рублей (1.2 миллиона евро) и выше.

Об особняке Градского еще при его жизни успели сложить легенды. Говорят, что Никита Михалков, однажды увидев дворец артиста, сказал: «Я опасался: начнись что, с вилами в первую очередь придут ко мне. Теперь вижу, что сначала, Саша, придут к тебе!» Действительно, дом поражает роскошью: на территории находится огромный бассейн и кинотеатр, с внешней стороны здание облицовано натуральными дорогими материалами.

В СМИ также много писали и про большую квартиру певца в самом центре столицы на Тверской улице. Апартаменты занимали целый этаж. По данным риэлторов, квадратный метр жилья в этом месте обойдется в 600 тысяч рублей (7 тысяч евро). А стоимость имущества в целом оценивают более чем в 250 миллионов (300 тысяч евро).