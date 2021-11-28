ФОТО ⟩ Юри Ратас отметил первый адвент на коньках
В честь зажжения свечи первого адвента Юри Ратас вместе с семьей покатался на коньках.
В честь зажжения свечи первого адвента Юри Ратас вместе с семьей покатался на коньках.
«Чудесно, что снег пошел», - написал Ратас в «Инстаграме». Политик опубликовал фото своей семьи под рождественской елкой на Ратушной площади и запечатлел то, как они покатались на коньках.
«Прекрасного первого адвента и спокойного Рождества вам и вашим близким», - пожелал Ратас.