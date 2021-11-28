Гороскоп на 28 ноября: избегайте принятия спонтанных решений

Дева

Домашние дела потребуют от вас энергичности, деловитости, энтузиазма, личного участия. Несмотря на досадные ограничения, в целом вы останетесь довольны итогами преобразований. Но ни в коем случае не отсиживайтесь в уголке, предоставив исполнять всю нужную работу близким. Иначе станете раздражительны и не в меру ворчливы, и лишь любовь и снисходительность домочадцев избавят вас от ответной грубой реакции на такое поведение. Взяв на себя обязанности по организации, координации практической части работ, вы ощутите удовлетворение от сделанного и заслужите одобрение тех, кто вам дорог.

Весы

Разнообразные контакты, поездки, дальние и ближние связи отнимут львиную долю вашего внимания. Звезду советуют вам с самого начала обращать пристальное внимание на мелкие требования, которые вам предъявляются в этих сферах. Учитывайте их и вносите изменения в свои привычки. Меняйте систему представлений о своих маршрутах, о правилах поведения при переговорах, спорах, а также о нормах улаживания конфликтов на дорогах. Обзаведитесь новой картой местности, если проводите много времени в разъездах, или оперативно поинтересуйтесь новшествами в прежнем транспортном расписании.

Скорпион

Приступив к новому этапу деятельности, связанной с вашими финансами, вы столкнетесь не только с приятными и ожидаемыми обстоятельствами, но и с внезапными препятствиями, ограничениями. Вы можете быстро обнаружить, что ваши первоначальные расчеты и прикидки неверны. Причиной наверняка окажется поспешность, неучет существенных мелких правил, норм, инструкций, нововведений. Не упорствуйте в мелочах, вы лишь вызовете удивление окружающих, а возможно, и спровоцируете конфликт. Лучше сразу, на конкретном материале, учитесь вовремя менять тактику, подстраиваться к неспокойной обстановке.

Стрелец

Вашей главной задачей станет соответствие личных ярких инициатив и замыслов жестким детальным требованиям. Их налагает внешняя обстановка, в которую вы попали, ваше официальное положение, должность, ответственность. В профессиональных умениях вам пора продвигаться вперед, к новым достижениям. Но это невозможно без ошибок и неожиданностей. Оставайтесь в хорошем расположении духа. Тогда все осложнения, как случайные, так и закономерные, лишь подстегнут вас к новым свершениям. В противном случае вы можете впасть в уныние при встрече с первым же досадным ограничением.

Козерог

Вам будет непросто сохранять таинственность, секретность, преследуя свои цели. Вы обнаружите, что не так-то легко соблюдать все привычные мелкие правила, поменяв общее направление действий. Вам также предстоит приспособиться к новому ритму действий, чтобы не вымотать себя раньше времени, не подорвать здоровье. Стремитесь к гибкости, не бойтесь изменений. Вам придется или принести в жертву теплоту и доверие в отношениях с партнером, или поступиться мелкими, но важными принципами, от которых вам очень жалко отступать. Уединившись, вы можете обдумать новые правила общения с окружающими.

Водолей

Это благоприятный день, если вы не боитесь потрудиться, проявить тщательность, терпение. Привычный и удобный ритм действий вам придется перестроить в существенных деталях. Коллектив, идеи которого вы охотно и активно продвигаете, может взвалить на вас всю черную работу по адаптации к реальным условиям, пользуясь вашей готовностью послужить общей идее, надежде. Возможно, именно вам предстоит разведать обстановку, узнать новости, наметить план будущих конкретных изменений, чтобы затем сообщить об этом центральной фигуре (начальнику, главе команды, авторитетному другу или партнеру).

Рыбы