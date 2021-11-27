Кто из советских актрис сделал пластические операции?

Голливудские актрисы начали прибегать к услугам пластических хирургов еще в 30-х. Джуди Гарленд поменяла форму носа ради роли в фильме «Волшебник страны Оз». Мэрилин Монро делала ринопластику, увеличивала грудь и корректировала форму подбородка. Отечественные актрисы массово начали прибегать к пластике и эстетической косметологии только в 90-х. Кто из советских актрис делал пластические операции, рассказал WMJ.ru.

Елена Проклова

ФОТО: Коллаж

В свои 68 лет актриса может похвастаться прекрасным внешним видом. Елена Проклова не скрывает, что ровность и гладкость кожи ей удается поддерживать за счет дорогостоящих косметических средств. Однако без хирургического вмешательства не обошлось. В 47 лет актриса увеличила губы с помощью филлеров и сделала подтяжку лица.

Светлана Светличная

ФОТО: Коллаж

Звезде фильма «Бриллиантовая рука» уже 81 год. Но буквально десять лет назад на лице Светланы Светличной почти не было морщин! И сейчас у актрисы четкий овал лица, какими не может похвастаться далеко не каждая девушка. Также у Светличной выразительный взгляд. Она неоднократно пользовалась услугами пластического хирурга и косметолога. Скорее всего, Светлана Светличная делала инъекции ботокса и ставила филлеры.

Маргарита Терехова

ФОТО: Коллаж

В молодости актриса комплексовала из-за вздернутого кончика носа. Маргарита Терехова даже специально пыталась держать голову так, чтобы не акцентировать на этом внимание. При первой возможности она сделала ринопластику, чтобы исправить надоевший «дефект». Позже Терехова легла под нож ради подтяжки лица и век.

Людмила Гурченко

ФОТО: Коллаж

Людмила Марковна никогда не скрывала, что секрет ее молодости — пластическая хирургия. На первую пластическую операцию она решилась еще в 70-х: Гурченко сделала ринопластику носа, немного подправив кончик. С возрастом актриса начала открывать для себя другие виды пластики, например, блефаропластику и SMAS-лифтинг (подтяжка нижней части лица — Прим. ред.). Также Людмила Гурченко регулярно прибегала к ботоксу, филлерам.

Наталья Андрейченко

ФОТО: коллаж

Актриса стала известной после главной роли в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!». В 80-х у Натальи Андрейченко были привлекательные черты лица: красивая форма губ, выразительные скулы и аккуратный нос. После 30 лет во внешности актрисы произошло несколько изменений не в лучшую сторону: Андрейченко увлеклась пластической хирургией. Она сделала круговую блефаропластику и SMAS-лифтинг. Не исключено, что Наталья увеличивала губы с помощью уколов красоты.

Анастасия Вертинская

ФОТО: коллаж