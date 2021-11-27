СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ У него уже нет ушей, губы и носа, и вот что он отрезал себе на этот раз
Любитель бодимодификаций никак не может остановиться, всё больше меняя свою внешность, пишет Лайф.
Любитель бодимодификаций никак не может остановиться, всё больше меняя свою внешность, пишет Лайф.
33-летний Энтони Лоффредо родом из Франции называет себя чёрным инопланетянином. И, чтобы соответствовать этому званию, он полностью изменил своё тело, перенеся несколько серьёзных операций. А теперь парень отправился в Мексику, чтобы совершить ещё одну экстремальную модификацию — отрезать себе пальцы, пишет Daily Star.
В ходе процедуры Энтони лишился мизинца и безымянного пальца на левой руке, заявив, что так обретает душевный покой. Снимками с процессом и результатом парень поделился с подписчиками в своём Инстаграме.
Ранее любитель радикальных трансформаций работал охранником и выглядел как обычный мускулистый парень с эффектным носом с горбинкой. Но в погоне за собственным "инопланетным" идеалом он отрезал нос, уши, губу, разрезал надвое язык и поместил имплантаты под кожу. А белки глаз и почти все тело покрасил в черный цвет.
Энтони спланировал для себя не только необычную жизнь, но и дал распоряжения насчёт смерти. "Хочу, чтобы меня кремировали, когда я умру, а затем отправили в космос, чтобы я вернулся туда, откуда пришёл", — заключил он.