Александр Градский экстренно госпитализирован
Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован. Как стало известно 5-tv.ru, мультиинструменталист внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент знаменитость находился дома.
Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован. Как стало известно 5-tv.ru, мультиинструменталист внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент знаменитость находился дома.
Бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт.
— сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Представители 72-летнего артиста информацию пока никак не прокомментировали.
Известно, что 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.
На момент публикации материала выяснилось, что музыкант находится без сознания в тяжелом состоянии.