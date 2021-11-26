Пт, 26.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Александр Градский экстренно госпитализирован

Александр Градский ФОТО: Evgenya Novozhenina/RIA Novosti

Певец, композитор и поэт Александр Градский экстренно госпитализирован. Как стало известно 5-tv.ru, мультиинструменталист внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент знаменитость находился дома.

Бригада скорой помощи незамедлительно доставила музыканта в больницу. Медики подозревают, что у Александра Градского произошел инсульт.

Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь,

— сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представители 72-летнего артиста информацию пока никак не прокомментировали.

Известно, что 23 ноября Александр Градский жаловался на плохое самочувствие в ходе съемок шоу и ему несколько раз вызывали медиков.

На момент публикации материала выяснилось, что музыкант находится без сознания в тяжелом состоянии.

НАВЕРХ
Back