Экскурсовод и блогер Денис Зоткин о Нарве: здесь нет ощущения, что мы в Европе
Блогер и создатель авторских туров по Европе Денис Зоткин, Санкт-Петербург, попутешествовал по нашей стране, посетив Таллинн, Раквере и напоследок Нарву.
Блогер и создатель авторских туров по Европе Денис Зоткин, Санкт-Петербург, попутешествовал по нашей стране, посетив Таллинн, Раквере и напоследок Нарву.
Экскурсовод погулял по Таллиннскому шоссе, рассказал историю города, который был разбомблен в ходе Второй мировой войны. Несмотря на планы по восстановлению старого города, разрушенные здания не были законсервированы и в начале 1950-х началась расчистка территории под строительство типовых домов. «Красивейшая Нарва, которая была когда-то здесь, канула в лету, но симпатичная Нарва появляется и в 21 веке», - сказал блогер.
Во время прогулки Зоткин повстречал кортеж с мигалками: «Никогда не видел такого в Эстонии, наверное, какую-то очень высокопоставленную персону везут», - прокомментировал он.
«Хороших ресторанов в Нарве два: один в замке, а второй — на площади Петра, 1 (Old Trafford)», - сказал экскурсовод.
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