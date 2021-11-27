Экскурсовод и блогер Денис Зоткин, гуляя по центру Нарвы: здесь нет ощущения, что мы в Европе

Экскурсовод погулял по Таллиннскому шоссе, рассказал историю города, который был разбомблен в ходе Второй мировой войны. Несмотря на планы по восстановлению старого города, разрушенные здания не были законсервированы и в начале 1950-х началась расчистка территории под строительство типовых домов. «Красивейшая Нарва, которая была когда-то здесь, канула в лету, но симпатичная Нарва появляется и в 21 веке», - сказал блогер.