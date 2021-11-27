Гороскоп на 27 ноября для всех знаков Зодиака

Дева

Для большинства Дев самым значимым периодом станет вечер. Решительные изменения, преобразования, в корне меняющие основы их существования, желательно перенести именно на это время. Сферой деятельности может стать переезд или иное новшество, касающееся семейной жизни, быта, жилищных условий. Благоприятны смелые шаги в области бизнеса, связанного с недвижимостью, или инициативы, направленные на перестройку базовой части вашего предприятия. Будьте внимательнее, так как ваши действия будут несколько рискованными, и не все их последствия получится предвидеть и просчитать сразу.

Весы

Дневные часы мало подходят для новых инициатив. Но вы можете заново обдумать их, особенно в их финансовой, имущественной части. На ночь глядя вам напомнят о себе конкуренты, деловые партнеры. Вероятна срочная поездка (или разговоры о ее необходимости в самое ближайшее время). Не исключаются также новые знакомства, ошеломляющие известия. Вам может захотеться немедленно сообщить свое мнение другому человеку. При этом вероятен возбужденный, повышенный тон беседы, спор. При желании, вы сможете испытать в действии незнакомое транспортное средство, опробовать способ скоростной связи.

Скорпион

Утром и днем вам лучше заняться собственной персоной, не впутывая окружающих в свои повседневные заботы. Если вас беспокоит состояние материальных дел, потерпите с инициативами и начинаниями до вечера, а днем просто отдохните. Ближе к ночи вы сможете заложить ритм активной наступательной деятельности, направленной на расширение финансовых возможностей (заработки, перераспределение наличных средств, покупки). Но в случае, если вам нужно вернуть долг, постарайтесь успеть завершить все мероприятия, связанные с его отдачей, до того, как приступите к вдохновляющим вас новым делам.

Стрелец

Поберегите свои силы, физические и духовные, до вечера. Именно в это время прозвучит сигнал судьбы, призывающий вас к новому старту в избранном направлении. Любые поездки, переговоры, активную коммерческую, образовательную деятельность по возможности перенесите на эти часы. Также это касается любой работы по распространению информации, рекламной деятельности, организации зрелищных и спортивных мероприятий (начало тренировок, открытие соревнований или их очередного важного этапа). Начинайте в этот период цикл обучения, напряженного общения, обработки большого массива сведений.

Козерог

Вплоть до вечера не нагружайте себя лишними заботами. Сворачивайте интимное душевное общение с друзьями, если оно чересчур затянулось. Более эффективной в дневные часы будет внутренняя настройка на новый этап вашей жизни. Многим Козерогам предстоит освоить роль искусного стратега и тактика, действующего тайно и не раскрывающего никому своих текущих планов. Если вы заинтересованы в том, чтобы предпринять первые смелые шаги уже сегодня, то готовьтесь к поздним хлопотам или даже к бессонной ночи. Возможно, вам придется срочно переговорить с партнером, заслуживающим доверия.

Водолей

Ближе к ночи вам предстоит решительный шаг в будущее. Вы предпримете его вместе с другом или напарником. Семейные Водолеи должны действовать совместно с родственниками (партнером по браку), под их влиянием, с их ведома или в их интересах. Это прекрасное время для деловых начинаний, а также для преобразований в супружеской, любовной жизни. В первые шаги в избранном направлении вы склонны вложить весь свой идеализм, убежденность, веру. А люди, вместе с которыми вы их делаете, должны разделить ваши надежды и идеалы, либо вы отправитесь в путь без них, не оставив им выбора.

Рыбы