КАКАЯ СУММА У ВАС? ⟩ Цифры шокируют: сколько жители Эстонии потратят на подарки к Новому году



Подавляющее большинство населения Эстонии, то есть 83%, воспользуется для покупки подарков имеющимися средствами, 6% планируют взять кредит или воспользоваться другими гибкими платежными решениями и 11% еще не знают, смогут ли они позволить покупку подарков и на какую именно сумму.



«Декабрь для многих становится самым затратным месяцем года, ведь к обычным расходам добавляются траты на ежедневные подарки «от гномиков» детям, новую зимнюю одежду, празднование Рождества и Нового года. И нужно заранее задуматься о том, сколько денег вы готовы выделить на покупку подарков», – считает Марис Киви, руководитель по развитию бизнеса Hansapost.



Столкнувшись с необходимостью найти дополнительные средства на рождественские подарки, жители Эстонии готовы воспользоваться рассрочкой (74%) и предлагаемыми интернет-магазинами решениями (31%), ходатайствовать о получении банковского кредита (8%) или взять быстрый либо потребительский кредит (4%).



«Прежде чем брать кредит или пользоваться платежным решением, которое предлагает интернет-магазин, обязательно подумайте, по карману ли вам такие траты. Запишите за листке бумаги все свои расходы и доходы и только затем принимайте обдуманное и взвешенное решение» – посоветовала Киви.



Подарки для праздников уже готовы у 10% жителей Эстонии, треть населения планирует заняться покупкой в начале декабря, остальные - под коней месяца. Больше всего жители Эстонии хотели бы получить в подарок бытовую или кухонную технику и электронику, а наименее популярный подарок – деньги.

