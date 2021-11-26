Вера Брежнева показала фигуру на новых фото и взволновала поклонников

На размещенных в сети фото 39-летняя знаменитость позирует в нескольких образах. Так, например, ее запечатлели в голубых бюстгальтере и мини-юбке в сочетании с бежевыми меховой шубой и ботинками на каблуках. Образ Брежневой дополнили очки с розовыми стеклами, серьги и искусственные крылья, передает Lenta.ru.

На другом кадре певица позирует в розовых мини-юбке и полупрозрачном кроп-топе. Кроме того, она снялась крупным планом топлес. «Я обожаю такие съемки, когда образ дает возможность перевоплотиться», — подписала она пост, который за три часа набрал больше 24 тысяч лайков.

Фанаты оценили молодое и стройное телосложение звезды в комментариях. «Восхитительная женщина», «С каждым годом все моложе и моложе. Верусик, красавица», «Секс-символ страны», «Шикарные ножки», «Вы прекрасны, не устану это повторять», — восхищались они.