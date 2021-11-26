БЫВШЕМУ ЛЮБИМОМУ 35 ⟩ Обвинения в изменах и угроза судом: любовь звезд «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса и Мэрилин Керро

Отношения Александра Шепса и Мэрилин Керро были, мягко говоря, запутанными. Поначалу зрители вообще не верили в существование романа, затем вся страна переживала, когда влюбленные временно разбегались, и радовалась воссоединению экстрасенсов. Почему же красивая история любви закончилась скандалом? 26 ноября Александру исполняется 35, и мы рассказываем о его пути к предназначению и горьких разочарованиях в личной жизни.

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Александр появился на свет в Самаре в многодетной семье таролога Людмилы Шепс и работника кладбища Олега Григорьевича. Отец мальчика не контактировал с потусторонними силами, так что дар медиума передался Шепсу от мамы. Впервые ребенок почувствовал, что обладает необычными способностями, когда ковырялся ножом в угольках на даче: Саша услышал умершего человека.

«Замечу, что именно услышал, а не увидел. В момент, когда я заметил призрак женщины, у меня нагрелся нож, я взмахнул им и вычертил руну. Если бы что-то подобное произошло со мной сейчас, то, наверное, шокировало, я был бы в каком-то напряжении, тревоге», — рассуждал экстрасенс несколько лет назад.

Когда Шепс учился в школе, умерла бабушка, с которой он был очень близок. Вскоре Александр поведал маме, что предчувствовал уход родственницы: видел себя у гроба держащим в руках ее кольцо. Перед похоронами юный медиум забрал перстень, сделав его своим оберегом.

Александр подрабатывал моделью и ведущим праздников

Несмотря на обилие мистических событий, жизнь Шепса долгое время мало отличалась от будней обычных людей. После школы юноша поступил в театральный вуз, а параллельно устроился работать на телевидение. Такое совмещение не понравилось преподавателям, так что со второго курса актерского факультета парня отчислили, хотя троек у него не было.

«Я не стал зацикливаться на отчислении, просто понял для себя: значит, в мою жизнь придет что-то другое. Так и произошло. После ухода из института я занимался очень разными вещами: писал книги, вел мероприятия — свадьбы, дни рождения и так далее. Жил и живу», — подчеркивал Александр.