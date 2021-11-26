БЫВШЕМУ ЛЮБИМОМУ 35 ⟩ Обвинения в изменах и угроза судом: любовь звезд «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса и Мэрилин Керро

Медиум прославился не только участием в популярном телешоу, но и громким романом с эстонской ведьмой Мэрилин Керро. Поклонники были в восторге от пары магов, однако их связь так и не завершилась свадьбой, пишет «Стархит».
Отношения Александра Шепса и Мэрилин Керро были, мягко говоря, запутанными. Поначалу зрители вообще не верили в существование романа, затем вся страна переживала, когда влюбленные временно разбегались, и радовалась воссоединению экстрасенсов. Почему же красивая история любви закончилась скандалом? 26 ноября Александру исполняется 35, и мы рассказываем о его пути к предназначению и горьких разочарованиях в личной жизни.
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Александр появился на свет в Самаре в многодетной семье таролога Людмилы Шепс и работника кладбища Олега Григорьевича. Отец мальчика не контактировал с потусторонними силами, так что дар медиума передался Шепсу от мамы. Впервые ребенок почувствовал, что обладает необычными способностями, когда ковырялся ножом в угольках на даче: Саша услышал умершего человека.
«Замечу, что именно услышал, а не увидел. В момент, когда я заметил призрак женщины, у меня нагрелся нож, я взмахнул им и вычертил руну. Если бы что-то подобное произошло со мной сейчас, то, наверное, шокировало, я был бы в каком-то напряжении, тревоге», — рассуждал экстрасенс несколько лет назад.
Когда Шепс учился в школе, умерла бабушка, с которой он был очень близок. Вскоре Александр поведал маме, что предчувствовал уход родственницы: видел себя у гроба держащим в руках ее кольцо. Перед похоронами юный медиум забрал перстень, сделав его своим оберегом.
Несмотря на обилие мистических событий, жизнь Шепса долгое время мало отличалась от будней обычных людей. После школы юноша поступил в театральный вуз, а параллельно устроился работать на телевидение. Такое совмещение не понравилось преподавателям, так что со второго курса актерского факультета парня отчислили, хотя троек у него не было.
«Я не стал зацикливаться на отчислении, просто понял для себя: значит, в мою жизнь придет что-то другое. Так и произошло. После ухода из института я занимался очень разными вещами: писал книги, вел мероприятия — свадьбы, дни рождения и так далее. Жил и живу», — подчеркивал Александр.
Он писал сценарии, фотографировал, работал моделью и диджеем — под псевдонимом Alex Energy. Но несмотря на обилие интересов, Шепс осознавал, что его предназначение связано с эзотерикой. «Однажды машину, в которой я ехал, обстреляли. Во время той ситуации — ребята, ехавшие со мной, помнят — я закричал: «Успокойтесь, все будет в порядке!» Если б я дал немного левее, я был бы абсолютно прав, но людей, которые на нас напали, попросту бы убило. Представьте себе: трасса, с обеих сторон кюветы, эти на мотоцикле. Если бы я бортанул их, они бы размозжили себе головы. Да, фактически я был бы прав: у них оружие, они напали, любая экспертиза бы это легко показала. Но в этот момент я четко увидел исход. И это видение, несмотря на панику и суматоху, позволило мне вести машину и не предпринимать никаких действий, которые потом принесли бы такие непоправимые последствия. Слава Богу, никого даже не ранило, все обошлось», — делился Александр.
«Битва экстрасенсов»
Широкую известность медиум обрел благодаря телешоу ТНТ. На официальный отбор в 14-й сезон «Битвы экстрасенсов» Александр опоздал, но в итоге сам пришел на испытание в парке и сумел поразить присутствующих. В дальнейшем зрители с интересом наблюдали за техникой Шепса: маг использовал ножи, свечи, монеты, могильную землю и другие атрибуты для решения поставленных организаторами программы задач. В итоге именно он занял первое место в финале.
«Когда я получил «Синюю руку» в основной «Битве», то начал сниматься в других проектах — «Битве сильнейших», а потом в «Экстрасенсы ведут расследование». Несмотря на то, что после расследований тяжело восстановиться, ощущения от того, что тебе удалось что-то изменить и реально помочь людям, неописуемые», — признавался Шепс.
Александр следил за деятельностью Елены Голуновой, Зулии Раджабовой, Виктории Райдос, отмечал, что Соня Егорова — перспективная и талантливая ведьма. Однако с некоторыми коллегами у медиума сложились особые отношения.
Илона Новоселова
Когда Шепс только приехал в Москву, готовиться к «Битве экстрасенсов» ему помогала участница шестого и седьмого сезонов проекта Илона Новоселова. Поговаривали, что тогда между колдуньей и медиумом завязался страстный, но короткий роман.
Вновь об отношениях магов вспомнили из-за печального повода: в июне 2017-го Илона погибла, выпав из окна шестого этажа. Обстоятельства трагедии активно обсуждались в выпуске шоу «Экстрасенсы ведут расследование», в котором участвовал и Шепс.
«Был момент, когда мы беседовали с Илоной. Она говорила, что у нее плохое предчувствие, что ей осталось совсем недолго. Это было за два месяца до трагедии. Я тогда ей сказал, чтобы не думала об этом и не притягивала нехорошие вещи. Она ответила, что у нее уже нет выбора», — делился победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов».
В то время Илона жила с матерью и бойфрендом Артемом Бесовым. Молодой человек рассказывал, что в последние дни ведьма пребывала в состоянии тревоги, накручивала, раздувала проблемы из ничего и залезала на подоконник, словно желая спрыгнуть. «Она просто упала. Это не суицид. Илона не из тех людей, которые могли бы покончить жизнь самоубийством», — уверенно заключила участница 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова.
Мэрилин Керро
Даже если у Шепса и Новоселовой был роман, продлился он недолго, так как на площадке «Битвы» у медиума начались отношения с эстонской ведьмой Мэрилин Керро. Поначалу пара скрывала любовную связь, но финал закончился поцелуем и попыткой Александра отдать главную награду избраннице.
За публичное выражение чувств влюбленных обвинили в пиаре, однако градус напряжения упал, когда отношения медиумов продолжились после окончания «Битвы». В интервью ТНТ 25-летняя Мэрилин решилась на смелое признание: Александр стал ее первым мужчиной.
В каждом интервью у пары спрашивали, когда же состоится свадьба. Оба утверждали, что штампы для них не важны, однако зрители подозревали: Мэрилин ждет предложения, как и любая девушка. В 2014-м Шепс подарил Керро помолвочное кольцо, так что дело оставалось за малым. Но тут эстонская ведьма дала заднюю.
«Брак — это как игра, показательные выступления. Сходить в загс — всего лишь поставить штамп в паспорте, это как крикнуть всему миру: «Смотрите, как мы друг друга любим!» — поясняла Керро. — Никогда не мечтала о пышном торжестве, белом платье, огромном торте и прочих атрибутах свадьбы».
В арендованной квартире пары в Москве постоянно кипели страсти, и в сентябре 2016-го выяснилось, что влюбленные разошлись: Мэрилин сообщила, что они давно не разговаривали, а потом Александр съехал. В ноябре экстрасенсы дали друг другу второй шанс. Когда же эстонка приняла участие в 17-м сезоне «Битвы», то призналась, что мечтает о детях. Поклонники сочли, что именно это и стало причиной разрыва медиумов: вероятно, Шепс к такому повороту готов не был.
Ну а потом в финале 17-го сезона на площадке появился Александр Шепс с букетом роз. Страстные поцелуи медиумов привели к крикам «Горько!», и зрители было решили, что у Шепса с Мэрилин все в порядке. В декабре выяснилось, что Керро по-прежнему живет одна, и поклонники запутались окончательно.
«Для меня он всегда будет самым близким человеком. Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения. Когда ты не знаешь, чем человек занимается, то это уже нельзя назвать семьей. Это совсем не значит, что любовь уходит. Я не знаю, что будет через пять, через 10 лет», — признавалась ведьма «СтарХиту».
Поклонники забрасывали Мэрилин вопросами, и летом 2017-го она сделала официальное заявление о разрыве с Александром, пояснив, что они остались друзьями. А через год Керро уже поздравляли с рождением первенца от возлюбленного Марка Хансена.
Скандал
Казалось, отношения закончились, и на этом можно поставить жирную точку в истории Керро и Шепса. Однако Мэрилин столкнулась с травлей в Сети со стороны поклонников бывшего бойфренда, что неудивительно, с учетом, какие стихи Александр посвящал эстонке.
«Ты ударила по самому больному, никому не показав свое нутро. Возвращаясь в омерзительную кому, закрываешь навсегда теперь окно... Только помни, кислород уже отравлен, в прошлом бумеранги и печаль, я наивно и по глупости оставлен. Мне по-прежнему тебя безумно жаль», — писал Шепс под фотографией с бывшей девушкой после ее заявления о «мирном» разрыве.
В 2019-м эстонка решила раскрыть подробности отношений, чтобы остановить поток негатива. «Понимаю, что не все могут смириться с тем фактом, что я ушла от Александра Шепса. Но пришло время понять, что уже два года я счастлива рядом с другим мужчиной. Ни одна женщина не разорвет отношений, если она ими довольна. А прошлая связь меня не устраивала, поэтому я и ушла. Все просто», — отметила Мэрилин в микроблоге.
Выяснилось, что эстонская ведьма горько разочаровалась в самарском медиуме, который изменял ей. «Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении 10 лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», — просила Керро.
Кроме того, выяснилось, что именно Мэрилин одолжила Александру два миллиона рублей на открытие магазина магии в Самаре. По словам ведьмы, назад ей не вернулось ни гроша, так как Шепс предусмотрительно оформил бизнес на отца. Впрочем, до суда дело пока не дошло.
Новая реальность
Если Мэрилин после разрыва с Шепсом успела дважды стать матерью, разойтись с мужем и приостановить эзотерическую практику, то Александр наоборот погрузился в работу. Он проводил семинары, писал книги, запустил авторское шоу «Поверь в чудеса», а параллельно занимался творчеством: на странице медиума можно найти массу стихов, фотосессий и даже музыкальных треков.
Кстати, песни Александр записывал и с младшим братом Олегом, который прославился благодаря победе в 21-м сезоне «Битвы экстрасенсов». «Мои близкие сказали, что их переполняет гордость, что по-другому и не могло быть, что нисколько не сомневались во мне, и это действительно так. Поддержку семьи и их веру в меня я ощущал на протяжении всего проекта, именно она придавала мне сил. Я рад, что из испытания в испытание я доказывал своим родным и близким людям, что все их переживания напрасны, и что я на правильном пути», — отмечал Олег Шепс.
Но что же творилось в личной жизни Александра? В 2018-м он публиковал романтичные снимки с жительницей Новосибирска Александрой Бородиной, поразительно похожей на Мэрилин Керро. Также маг засветился в шоу «ПЕСНИ», а в рамках проекта ТНТ PLAY Football Party 2018 познакомился со звездой Comedy Баттл Арианой Лолаевой. Медиум был очарован чувством юмора и красотой девушки, так что позвал ее на свидание.
В дальнейшем же об отношениях маг не распространялся, так что судить о них пользователи Сети привыкли по его стихам. Судя по всему, в последнее время амурные дела не ладились. «Не взглянув поутру мне в глаза, не узрев глубину всех идей, ты ушла в сотый раз в никуда, как любовь бесполезных камней», — писал в микроблоге медиум.
Быть может, это лишь метафора или воспоминание о прошлом, так что поклонники зря волнуются за кумира. В любом случае, и Александр, и его брат сейчас востребованы как никогда, а значит, им есть, чем себя занять.