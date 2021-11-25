ГАЛЕРЕЯ ⟩ "Армию любви" вывела на подиум эстонский дизайнер Тийна Талумеэс: показ в стили милитари привел публику в восторг

«Военная форма всегда меня будоражила. Настало время создать коллекцию, вдохновленную армейской одеждой, и связать ее со столь необходимой сейчас темой всемогущей любви, спасающей мир. Так родилась концепция Army of LOVE», – говорит дизайнер.
Особое место в коллекции на этот раз заняли аксессуары. Броши и серьги в форме сердечек станут хорошим подарком на предстоящие праздники. «Любовная аура и глазурованные деревянные серьги в форме сердца должны добраться до хороших матерей, отважных учителей и до сердец всех влюбленных», – говорит Тийна.
Tiina Talumees – это бренд медленной моды, цель которого никогда не заключалась в том, чтобы выиграть ценовую битву или заполнить вешалки массовым продуктом. Тийна очень хочет, чтобы ее работа носилась надолго, потому что сокращение экологического следа важнее.