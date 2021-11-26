фото ⟩ Смотрим и ностальгируем: новая выставка в музее оккупаций перенесет вас в лихие 90-е

Оформить налоговую декларацию в пару кликов, занять очередь в бюро полиции по интернету, записаться к врачу, проголосовать на выборах, не выходя из дома и так далее – это следствие взятого Эстонией курса на внедрение «безбумажной бюрократии». Быстро и удобно из любой точки с доступом к интернету – дигитализация повседневных услуг стала причиной гордости небольшой страны и зависти других.

Хоть выставка и небольшая, но очень познавательная. А у вас был такой компьютер? ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В начале 1990-х годов появилось первое подключение к интернету, летом 1992 года был зарегистрирован национальный домен .ee. В 1996 году президент Эстонской Республики Леннарт Мери объявил программу всеобщей компьютеризации и интернетизации школ «Прыжок тигра», которая в последующие четыре года была успешно реализована.

Уже в 1959 году в Тартуском университете появился первый в Эстонии компьютер – «Урал-1». А в 1965 году директор школы «Ныо», легендарный Калью Айго, сделал так, чтобы этот списанный компьютер появился в его учебном учреждении.

Впервые в СССР в эстонской школе заработал компьютер. Сам компьютер не сохранился, но от него осталась одна из 800 лампочек. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В 1980 годах популярный в то время компьютер «Юку» было не достать, поэтому народ сам собирал его.

Этот самодельный компьютер до сих пор работает. Программы компьютер считывал с модифицированного кассетника, в качестве клавиш использовались кнопки от калькулятора. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В начале 1990-х годов открылся портал riik.ee. На фото ниже — первый сервер сайта Siemens-Nixdorf RM600. На нем хранились данные сайта правительства, государственной канцелярии, сайта Riigi Teataja и страничка премьер-министа.

Эстония первая страна в мире, которая в 1993 году создала себе государственный сайт. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

А это тот самый мобильный телефон, благодаря которому Эстония восстанавливала свою независимость в начале 90-х годов. Этот телефон принадлежал Леннарту Мери, тогда в Эстонии еще даже мобильной связи не было, поэтому использовали финскую. В первые годы независимости, когда Мери был министром внутренних дел, он часто звонил с него своим коллегам по всему миру.

Говорят, это не первый мобильный телефон Леннарта Мери. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Вы представляете, что уже в 2002 году была поставлена первая электронная подпись? Тогдашние мэр Таллинна Эдгар Сависаар и мэр Тарту Андрус Ансип заключили таким образом договор о сотрудничестве в сфере ИТ.

Исторический момент был запечатлен в стекле, где заключена публичная часть ключа кода. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Также в 2002 году появился сайт wifi.ee, благодаря чему Эстония вскоре стала известной во всем мире страной с доступным интернетом. Спустя пару месяцев быстрый и бесплатный интернет был в очень многих общественных местах.

А вы знали, что после каждого электронного голосования все физические носители информации уничтожаются?