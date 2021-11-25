Видео ⟩ Смотрите, как делаются российские новогодние огоньки

Помните, что почтальон Печкин в мультфильме «Трое из Простоквашино» назвал главным украшение новогоднего стола? Конечно, это был телевизор, который еще у героев не работал, а мама Дяди Федора тогда должна была выступать в «Голубом огоньке». Мама все-таки успела приехать, чтобы встретить Новый год с родными, потому что праздничное шоу было в записи, пишет RUS.TVNET.lv.

С тех пор ничего не изменилось - ежегодно большинство людей семьями садятся у экранов мониторов и телевизоров, чтобы в тысячный раз посмотреть «Иронию судьбы...» или включить очередное новогоднее шоу с любимыми артистами. Не секрет, что все эти новогодние передачи начинают снимать уже в ноябре!

В прошлом году смелостью отличился Иван Ургант со своей командой.

30 декабря в эфире Первого канала вышел новогодний выпуск шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». Шоу стало популярным не только в России, но и в Италии.

Иван Ургант ФОТО: скриншот видео

Иван Ургант является соавтором новогоднего выпуска программы «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!». В нем современные российские хиты были исполнены на итальянском языке. «Ciao, 2020!» - это пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 80-х годов, некогда популярные среди российских и советских зрителей. За пять дней видео набрало 4,3 миллиона просмотров на YouTube и попало в российские и итальянские тренды.

В передаче приняли участие Niletto, Клава Кока, Cream Soda, Иван Дорн, Zivert и другие исполнители.

Команда «Вечернего Урганта» перевела реплики участников и хиты 2020 года на итальянский язык, а все звезды, принимавшие участие в съемках, получили «итальянские» имена. К примеру, Иван Ургант стал Giovanni Urganti, комик Гарик Харламов - Enrico Carlacci, певица Ольга Бузова - Ornella Buzzi, а музыкант Иван Дорн - Giovanni Dorni.

Эта новогодняя пародия стала вирусной во всех соцсетях Италии, пишет La Repubblica. А газета Libero Quotidiano даже назвала концерт команды «Вечернего Урганта» «единственным настоящим итальянским празднованием Нового года на телевидении».

Пока неизвестно, ожидается ли что-то креативное от команды «Вечернего Урганта» в этом году, но, судя по ретро-снимкам Александра Гудкова, что-то обязательно будет.

Впрочем, его коллеги тоже делятся фрагментами со съемочной площадки.

Игорь Николаев поделился совместным видео с Юлианной Карауловой и Валерией.

«Уже лет тридцать ежегодно открываю шампанское на "Новогодних огоньках"!» - написал он.

Валерия поделилась кадрами создания новогодней передачи.

2022 года - это год Водяного Тигра. Николай Басков и Андрей Малахов уже сфотографировались за кулисами передачи с символом года. Малыша-тигренка зовут Барни.