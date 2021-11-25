Расизм крепчает: балет «Щелкунчик» отменяют из-за американского влияния

По ее словам, причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма.

«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют »блэкфейсинг«. <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — сказала Кристиану Теобальд.

Теобальд также отметила, что "спорным" элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они "передвигаются мелкими семенящими шажками".

