Почему одним и тем же людям постоянно не везет в личной жизни

Стала известна причина неудач на личном фронте, причем как у женщин, так и мужчин. Выяснилось, что после неудачного опыта человек выбирает нового потенциального партнера, который по характеру похож на бывшего, пишет Пятый канал.

Такой вывод сделали канадские психологи на основе девятилетнего исследования. В эксперименте участвовали 332 человека, которые ежегодно информировали о делах на любовном фронте и описывали своих избранников.