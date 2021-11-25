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Почему одним и тем же людям постоянно не везет в личной жизни

Любовь прошла. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Психологи потратили на исследование причин девять лет.

Стала известна причина неудач на личном фронте, причем как у женщин, так и мужчин. Выяснилось, что после неудачного опыта человек выбирает нового потенциального партнера, который по характеру похож на бывшего, пишет Пятый канал.

Такой вывод сделали канадские психологи на основе девятилетнего исследования. В эксперименте участвовали 332 человека, которые ежегодно информировали о делах на любовном фронте и описывали своих избранников.

Ученые обращают внимание на то, что общительные люди в меньшей степени подвержены этой закономерности подбирать себе вторую половинку по аналогии с предыдущей неудачной.

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