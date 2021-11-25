СКАНДАЛ ГОДА ⟩ Как психотерапевт Андрей Курпатов учил строить отношения, а потом отправил своего любовника в СИЗО за кражу

В Сети обсуждают переписку между известным психотерапевтом и телеведущим, 47-летним Андреем Курпатовым, и его бывшим помощником, 25-летним Алексеем Иевским, которого Курпатов обвинил в мошенничестве. Теперь Иевский, который уже находится в СИЗО в Санкт-Петербурге, выступил публично и совершил каминг-аут, заявив, что его и Курпатова связывало нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Андрей Курпатов и Алексей Иевский ФОТО: Соцсети

«Изначально я был помощником Андрея Курпатова. После у нас с ним начались уже любовные отношения», — цитирует Алексея издание «Фонтанка».

Переписку журналистам «Комсомольской правды» передали родители Иевского. Несколько скринов, которые датируются разными месяцами 2021 года, уже разошлись по Cети и телеграм-каналам. Сам Курпатов подлинность переписки пока не комментировал, пишет spletnik.ru. Но скандал полыхает вовсю.

Молодой человек также рассказал, что причиной разрыва стала измена Курпатова, которую он простить не смог и ушел. На тот момент они, по его словам, жили вместе, и в какой-то момент Алексей застал Андрея в квартире с другим. Такую версию рассказали журналистам и родители Иевского. Однако Курпатов настойчиво требовал возобновить отношения.

- Я пытался тебя вернуть. Серёжки не жмут? ФОТО: Скрин

«Позже стали поступать угрозы: «Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам», — признался Иевский во время заседания суда, где рассматривалась его жалоба на содержание под стражей.

Переписку с Курпатовым он привел в качестве доказательства своих слов. Свою вину он по-прежнему не признает.

Напомним, что Алексея Иевского обвиняют в мошенничестве, в результате которого автомобиль Porsche стоимостью 9,3 миллиона рублей (114 000 евро) был оформлен на него. Следствие также намерено предъявить ему обвинение в присвоении дорогих часов, серег, а также недвижимости Курпатова.

— Малыш, ты не против, если я возьму эти часы? — Да, конечно. ФОТО: Скрин

Однако на опубликованных скринах видно, что идея передать машину Иевскому принадлежала Курпатову. Также с его разрешения были куплены часы. Родители и близкая подруга Иевского утверждают, что и дорогие серьги с бриллиантами были подарком Алексею от Курпатова на день рождения.

В переписке есть и доказательства нежных отношений между мужчинами: оба использовали эмодзи в виде сердечек и называли друг друга ласковыми словами «малыш» и «зайка». Из переписки также следует, что деньги обоих хранились на общем счете.

«Все мои деньги всегда были для тебя открыты, деньги я переводил на нашу общую карту, и ты их брал», — писал Курпатов.

Сам Курпатов ранее заявлял, что предлагал Иевскому уладить конфликт без привлечения полиции, но тот якобы не пошел на контакт и сменил номер.

Если вы обладаете какими-то психологическими навыками, функциональными, которые позволят вам лучше организовать жизнь… Если вы научились сами себя производить собственную ценность для другого человека, надо быть полным кретином или идиоткой, чтобы вас бросили. Так учит других доктор Курпатов ФОТО: скриншот с youtube.com

У родителей Иевского другая версия. По их словам, когда они прочитали переписку сына и узнали о его отношениях с Курпатовым, они с ним связались и предложили договориться о прекращении дела в отношении их сына.