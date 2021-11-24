Маг Анзор и Кейти Уйбомяги расстались: мы знали, что этот день наступит!

Зрители уже давно задаются вопросом, почему на пальце Кейти Уйбомяэ больше нет обручального кольца. Ведь только в апреле пара сообщила, что у них назначен день свадьбы, и в Грузии должна была состояться большая вечеринка.

Сегодня Уйбомяги подтверждает, что они решили расстаться с Анзором, но остались друзьями. «Я действительно давно не ношу обручального кольца. Мы прекрасно провели время с Анзором, но повседневная реальность такова, что его жизнь находится в Грузии, а моя - в Эстонии. Я делаю здесь свою работу на телевидении и другие проекты с энтузиазмом и любовью, и в конечном итоге я не смогу делить свою жизнь между двумя странами так же, и Анзор», - печально объясняет Уйбомяги.

«Жизнь полна интересных моментов, возможностей и людей, и важно максимально использовать ее, но не менее важно уметь сдаться в нужный момент. Я безмерно благодарен Анзору за время, приключение и то, что он поделился своим миром - это был необыкновенный опыт. Но сейчас мне пора двигаться дальше и продолжать создавать свой мир», - говорит Уйбомяги.