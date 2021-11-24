ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Москве прощаются с Ниной Руслановой

Дочь Нины Ивановны довольно эмоционально прокомментировала трагедию в семье и попросила представителей прессы оставить ее в покое. «Не стало моей мамы. Она умерла в четвертой больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, его удалили . Мама оставалась в реанимации.

Alexander Shcherbak

Я возила лекарства, которых нет в больнице, да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которую сделали в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид. Ее перевезли на простой скорой в четвертую больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по два часа, мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходил врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к девяти утра ее все-таки перевели в реанимацию. В шесть вечера мама умерла!» — рассказывала Олеся Рудакова на днях в соцсети.

Похоронят народную любимицу на Троекуровскому кладбище. С самого начала траурной церемонии с гробом Нины Ивановны находится ее дочь.

Alexander Shcherbak

«Она — великое достояние России. Ниночка, родная, прости меня за невнимание, малодушие. Господь послал ей тяжелую мучительную смерть. Никакого ковида у нее нет, все брешут», — отметила Людмила Зайцева, стоя у гроба актрисы.

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