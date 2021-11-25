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УЗНАЙ ПЕРВЫМ ⟩ Где одеваются и какие бренды предпочитают известные русские Эстонии

Шопинг. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одежда - это один из способов взаимодействия с внешним миром, она может рассказать о его интересах, его отношении к себе, к миру, к красоте в целом и к комфорту. Давайте узнаем, какие же марки предпочитают наши известные русские. Возможно, вы откроете для себя и новые бренды, и новые места для шопинга.

Стилист Светлана Агуреева

- Одежду я покупаю в основном в эстонских магазинах. Онлайн- шопинг не очень люблю. Работа стилиста в этом плане очень опасная. Мне приходится посещать самые разные магазины, в которых остаётся часть моего гонорара. Это винтажные сэконд-хэнды, масс-маркет, бутики и студии эстонских дизайнеров. В моем гардеробе есть вещи от Diana Arno, Pohjanheimo, Kristel Kuslapuu, Triinu Pungits и Iris Janvier. Украшений много от бренда Soma Jewellery, а недавно приобрела 3 пары серёжек авторства Sigrid Kuusk. Из масс-маркета нравятся Reserved и Zara. Из винтажных Humana Vintage и винтажные отделы 2 этажа Balti jaama turg. Ещё одно моё любиоме место - это Kalda Ladu, тут можно найти много интересных вещей, если умеете искать.

Представитель Tallinn Design House Наталья Батеева

Наталья Батеева ФОТО: личный архив

- Где угодно покупаю, бренды от H&M до Gucci, главное чтобы в сердечко и сидело хорошо. В моем гардеробе немало минималистичных, но интересных вещей от эстонских дизайнеров Ellen Richard, August, Eve Hanson, Kriss Soonik, Kelpman Textile, Kristel Kuslapuu.

Совладелица ювелирного бутика Hearts Fine Jewellery Мария Шевченко

Мария Шевченко ФОТО: личный архив

- Люблю бренды Max Mara, Parkian, Weill, Initial Fashion, Nolo, Ivo Nikkolo, Oksana Tandit, Ralf Louren, Boss, Liu Jo. Покупаю онлайн, когда уверена в размерах. Здесь в основном в Kaubamaja.

Ольга Темникова, совладелица гелереи Temnikova & Kasela Gallery

ФОТО: личный архив

- Покупаю на yoox.com или в Galerii. В первом - Maison Margiela, MM6, во втором - Barbara Bui, Chloe.

Главный редактор Радио 4 Юлия Бали

ФОТО: личный архив

- Одежду я практически всегда покупаю в магазинах или шоу-румах, проще говоря - пришел, увидел и купил. Не люблю покупать кота в мешке, поэтому практически не заказываю одежду в Интернете. Покупаю одежду в путешествиях, выбираю те бренды, которых в Эстонии нет. Люблю эстонских дизайнеров, мой фаворит - Окsana Tandit. Из масс-маркета предпочитаю Marella, Michael Kors, Massimo Dutti. В последнее время покупаю много вещей итальянского бренда Vicolo. Если же хочется ультрамодного на праздники или лето, то скорее пойду в бюджетные сети вроде Zara, выгуляю обновки и расстанусь без сожаления.

Актер Русского Театра Илья Нартов

Илья Нартов ФОТО: личный архив

- Покупаю в магазинах. В последние годы перешёл на масс-бренды и дороже, чем за 50 евро не беру ничего, кроме обуви. Обувь выбираю только ECCO. Проверил, что ношу много лет и всем доволен.

Политик Раймонд Кальюлайд

- В основном покупаю онлайн: рабочая одежда Hugo Boss, для свободного времени Dedicated, спортивную в Rademar или Sportland. Много покупаю во время путешествий: Muji, Uniqlo, галстуки - Armani.

Общественный деятель Юлия Прокопчук

Юлия Прокопчук ФОТО: личный архив

- У меня практически нет времени посещать магазины, большую часть одежды я заказываю онлайн. Если деловой стиль, то покупаюя Monton, Ivo Nikkolo или Zara. Много нарядов от моей хорошей подруги украинского дизайнера Алёны Серебровой (SEREBROVA).

Блогер Елена Аблаева

Елена Аблаева ФОТО: личный архив

- На брендах совершенно не зациклена, обращаю внимание на состав - в большинстве своем выбираю натуральный, покупаю везде, где нахожу интересные модели с хорошим соотношением цена-качество. По брендам, наверное, так: пальто - MaxMara Weekend, шерстяные джемперы United Colors Of Beneton, джинсы - Levis, ботинки - Dr. Martens. Это то, что я покупаю годами. Платья и вещи быстрой моды - Zara, H&M.

Стилист Женя Фокин

- Рынок Балтийского вокзала - это целая двухэтажная зона, где встречается роскошь парижских брендов, утонченность Восточного Берлина и эстетика Советской Эстонии, и все это без особых усилий для вашего кошелька. Я не зациклен на логотипах, я хочу, чтобы одежда имела характер и сюжет. Так что мой стиль говорит сам за себя.

Владелица клиники LaserMed Ольга Тубалева

Ольга Тубалева ФОТО: личный архив

- Большинство вещей покупаю онлайн, по магазинам не хожу. Если еду в Лондон, покупаю Reiss, Bimba and Lola, COS, нравится марка Jil Sander, но дорого. А на каждый день могу вообще тоннами Reserved закупиться, это вообще мой самый любимый магазин. Я раз в три месяца коробку барахла покупаю там. Сезон поносила - раздала.

Ведущая "Народного Радио" Майя Виленчик

Майя Виленчик ФОТО: личный архив

- Чаще всего это Zara и H&M.

Телеведущая ETV+ Елена Соломина

Елена Соломина ФОТО: личный архив

- Я покупаю одежду в основном на сайтах и выбираю из того, что приносит мой любимый стилист Светлана Агуреева. Последнее приобретение - комплект верхней одежды от Diana Arno, ношу, почти не снимая.

Блогер Елена Климашевская

- Из массмаркета - H&M, иногда Zara. Жакеты люблю находить в винтажных магазинчиках, иногда заказываю даже из других стран через Инстаграм. Аксессуары, сумки и обувь люблю подороже - заказываю обычно с Farfetch. Вообще не привязываюсь к одному бренду. 

Главный редактор портала Gloss.ee Тамара Тютина

Тамара Тютина ФОТО: личный архив

- 90% онлайн, потому что в Таллинне ужасный выбор, а если попадается что-то интересное, то вижу эту вещь потом в каждой подворотне на ком-то. Хотя у меня пару раз бывало даже так, что видела на других девушках какие-то вещи, которые я покупала онлайн - мир тесен! Что касается брендов, то конкретных предпочтений нет. Обычно я заранее знаю, что мне нужно, и просто беру там, где найду. Хотя в последнее время заметила в себе тягу к дизайнерским вещам, причем от малоизвестных брендов из разных стран. Есть в них какая-то эксклюзивность, что ли, и ощущение соответственное.

Стилист, владелец Aleksei Soltan Iluteenused Алексей Солтан

- Покупаю в брендовых онлайн-магазинах типа Farfetch, шью на заказ, причем рисую то, что хочу, и отдаю швее, заказываю у наших дизайнеров.

Дизайнер ювелирного бренда Hyrv Катерина Пишон

Катерина Пишон ФОТО: личный архив

- Обычно покупаю одежду местных дизайнепов - из солидарности и потому, что мне нравится их вещи. Я люблю достаточно лаконичный и строгий стиль. У меня есть Одежда от Roberta Einer, Kät studio, Oksana Tandit, Ivo Nikkolo.

Организатор вечеринок "Танцевальный рай" Герт Лаасме

- Покупаю за границей. Бренды не выбираю, беру то, что нравится и подходит мне.

Директор по маркетингу частной клиники Medicum, создатель группы "Просто о медицине" в Фейсбуке Ева Высоцкая 

Ева Высоцкая ФОТО: личный архив

- Massimo Dutti, COS, Intimissimi, Max Mara, платья шью на заказ у хороших портных.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина

Бетина Бешкина ФОТО: личный архив

- Стараюсь придерживаться принципов капсульного гардероба. Отдаю предпочтение качеству и долговечности, поэтому стараюсь избегать «быстрой моды». Значительная часть моей одежды - это продукция COS и Max Mara Weekend. Из эстонских брендоd мне симпатичен Ivo Nikkolo. Средний возраст вещи в моем шкафу - около 3-4 лет. Пальто ношу не менее 5 лет. А когда приходит время расстаться, всегда нахожу своим вещам новых счастливых хозяев. Практически никогда не покупаю одежду по полной цене, всегда жду скидок или ищу выгодных предложений в онлайн-магазинах. Не пренебрегаю и подержанными вещами. В «кирбукасе» и в некоторых приложениях можно найти дизайнерские вещи по очень приятной цене. Среди последних удачных покупок - сумка Chloé в 15 раз дешевле начальной цены и шарф Gucci за 40 евро.

Директор сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра

Юлия Шандра ФОТО: личный архив

- При моём ритме и образе жизни самое главно в покупке одежды - это скорость и удобство найти максимум за минимум времени. Поэтому Viru Keskus и бутики Старого города - лучшее место для быстрого шоппинга. Из брендов предпочитаю Max Mara, Marella, TwinSet, а среди наших эстонских дизайнеров мои любимчики Iris Janvier и Diana Arno.

Танцовщица Лана Островская

Лана Островская ФОТО: Михаил Еким

- Обычно заказываю на BestSecret, по брендам: чаще смотрю Phillip Plein, Ted Baker, Moschino, Ralph Lauren, DKNY. Белье заказываю в основном в Agent Provocateur. Если покупаю что-то в Таллинне, то это Zara, Calvin Klein, белье BonBon.

Визажист Lidija Malinovskaja MAKEUP ARTIST Лидия Малиновская

Лидия Малиновская ФОТО: личный архив

- Покупаю в Италии, в аутлетах типа Fox Town. Люблю Gucci, Sandro. российский бренд 12storeez, из местных предпочитаю марки а-ля Diana Arno. На крайний случай быстрого шопинга - Zara.

Косметолог и модель Инна Жук

Инна Жук ФОТО: личный архив

- Zara, Humana, Lindex, на приложении About You, сайте Fartetch, на винтажных рынках.

Стилист, собственник Denis Kovalenko Ilusalong Денис Коваленко

Денис Коваленко ФОТО: личный архив

- Покупаю все, что нравится глазу. Люблю находить интересные бренды. Последнее время стал ездить по миру стали гораздо реже, но умудряюсь уже почти безошибочно делать покупки в онлайн-магазинах. И я люблю смешивать разные бренды, спокойно миксую дорогие и не очень бренды, такие как Gucci и Zara, Dolce&Gabbana и H&М, так что главное в подборе гардероба - это своя фантазия и смелость.

Основатель "Лаборатория Парфюма" Валерий Морозов

Валерий Морозов ФОТО: личный архив

- Покупаю в Таллинне, Париже или Москве. Люблю Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Ermenegildo Zegna.

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