УЗНАЙ ПЕРВЫМ ⟩ Где одеваются и какие бренды предпочитают известные русские Эстонии

Блогер Елена Аблаева

Елена Аблаева ФОТО: личный архив

- На брендах совершенно не зациклена, обращаю внимание на состав - в большинстве своем выбираю натуральный, покупаю везде, где нахожу интересные модели с хорошим соотношением цена-качество. По брендам, наверное, так: пальто - MaxMara Weekend, шерстяные джемперы United Colors Of Beneton, джинсы - Levis, ботинки - Dr. Martens. Это то, что я покупаю годами. Платья и вещи быстрой моды - Zara, H&M.

Стилист Женя Фокин

- Рынок Балтийского вокзала - это целая двухэтажная зона, где встречается роскошь парижских брендов, утонченность Восточного Берлина и эстетика Советской Эстонии, и все это без особых усилий для вашего кошелька. Я не зациклен на логотипах, я хочу, чтобы одежда имела характер и сюжет. Так что мой стиль говорит сам за себя.

Владелица клиники LaserMed Ольга Тубалева

Ольга Тубалева ФОТО: личный архив

- Большинство вещей покупаю онлайн, по магазинам не хожу. Если еду в Лондон, покупаю Reiss, Bimba and Lola, COS, нравится марка Jil Sander, но дорого. А на каждый день могу вообще тоннами Reserved закупиться, это вообще мой самый любимый магазин. Я раз в три месяца коробку барахла покупаю там. Сезон поносила - раздала.

Ведущая "Народного Радио" Майя Виленчик

Майя Виленчик ФОТО: личный архив

- Чаще всего это Zara и H&M.

Телеведущая ETV+ Елена Соломина

Елена Соломина ФОТО: личный архив

- Я покупаю одежду в основном на сайтах и выбираю из того, что приносит мой любимый стилист Светлана Агуреева. Последнее приобретение - комплект верхней одежды от Diana Arno, ношу, почти не снимая.

Блогер Елена Климашевская

- Из массмаркета - H&M, иногда Zara. Жакеты люблю находить в винтажных магазинчиках, иногда заказываю даже из других стран через Инстаграм. Аксессуары, сумки и обувь люблю подороже - заказываю обычно с Farfetch. Вообще не привязываюсь к одному бренду.

Главный редактор портала Gloss.ee Тамара Тютина

Тамара Тютина ФОТО: личный архив

- 90% онлайн, потому что в Таллинне ужасный выбор, а если попадается что-то интересное, то вижу эту вещь потом в каждой подворотне на ком-то. Хотя у меня пару раз бывало даже так, что видела на других девушках какие-то вещи, которые я покупала онлайн - мир тесен! Что касается брендов, то конкретных предпочтений нет. Обычно я заранее знаю, что мне нужно, и просто беру там, где найду. Хотя в последнее время заметила в себе тягу к дизайнерским вещам, причем от малоизвестных брендов из разных стран. Есть в них какая-то эксклюзивность, что ли, и ощущение соответственное.

Стилист, владелец Aleksei Soltan Iluteenused Алексей Солтан