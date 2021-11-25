УЗНАЙ ПЕРВЫМ ⟩ Где одеваются и какие бренды предпочитают известные русские Эстонии

Одежда - это один из способов взаимодействия с внешним миром, она может рассказать о его интересах, его отношении к себе, к миру, к красоте в целом и к комфорту. Давайте узнаем, какие же марки предпочитают наши известные русские. Возможно, вы откроете для себя и новые бренды, и новые места для шопинга.
- Одежду я покупаю в основном в эстонских магазинах. Онлайн- шопинг не очень люблю. Работа стилиста в этом плане очень опасная. Мне приходится посещать самые разные магазины, в которых остаётся часть моего гонорара. Это винтажные сэконд-хэнды, масс-маркет, бутики и студии эстонских дизайнеров. В моем гардеробе есть вещи от Diana Arno, Pohjanheimo, Kristel Kuslapuu, Triinu Pungits и Iris Janvier. Украшений много от бренда Soma Jewellery, а недавно приобрела 3 пары серёжек авторства Sigrid Kuusk. Из масс-маркета нравятся Reserved и Zara. Из винтажных Humana Vintage и винтажные отделы 2 этажа Balti jaama turg. Ещё одно моё любиоме место - это Kalda Ladu, тут можно найти много интересных вещей, если умеете искать.
Представитель Tallinn Design House Наталья Батеева
- Где угодно покупаю, бренды от H&M до Gucci, главное чтобы в сердечко и сидело хорошо. В моем гардеробе немало минималистичных, но интересных вещей от эстонских дизайнеров Ellen Richard, August, Eve Hanson, Kriss Soonik, Kelpman Textile, Kristel Kuslapuu.
Совладелица ювелирного бутика Hearts Fine Jewellery Мария Шевченко
- Люблю бренды Max Mara, Parkian, Weill, Initial Fashion, Nolo, Ivo Nikkolo, Oksana Tandit, Ralf Louren, Boss, Liu Jo. Покупаю онлайн, когда уверена в размерах. Здесь в основном в Kaubamaja.
Ольга Темникова, совладелица гелереи Temnikova & Kasela Gallery
- Покупаю на yoox.com или в Galerii. В первом - Maison Margiela, MM6, во втором - Barbara Bui, Chloe.
Главный редактор Радио 4 Юлия Бали
- Одежду я практически всегда покупаю в магазинах или шоу-румах, проще говоря - пришел, увидел и купил. Не люблю покупать кота в мешке, поэтому практически не заказываю одежду в Интернете. Покупаю одежду в путешествиях, выбираю те бренды, которых в Эстонии нет. Люблю эстонских дизайнеров, мой фаворит - Окsana Tandit. Из масс-маркета предпочитаю Marella, Michael Kors, Massimo Dutti. В последнее время покупаю много вещей итальянского бренда Vicolo. Если же хочется ультрамодного на праздники или лето, то скорее пойду в бюджетные сети вроде Zara, выгуляю обновки и расстанусь без сожаления.
Актер Русского Театра Илья Нартов
- Покупаю в магазинах. В последние годы перешёл на масс-бренды и дороже, чем за 50 евро не беру ничего, кроме обуви. Обувь выбираю только ECCO. Проверил, что ношу много лет и всем доволен.
- В основном покупаю онлайн: рабочая одежда Hugo Boss, для свободного времени Dedicated, спортивную в Rademar или Sportland. Много покупаю во время путешествий: Muji, Uniqlo, галстуки - Armani.
Общественный деятель Юлия Прокопчук
- У меня практически нет времени посещать магазины, большую часть одежды я заказываю онлайн. Если деловой стиль, то покупаюя Monton, Ivo Nikkolo или Zara. Много нарядов от моей хорошей подруги украинского дизайнера Алёны Серебровой (SEREBROVA).
Блогер Елена Аблаева
- На брендах совершенно не зациклена, обращаю внимание на состав - в большинстве своем выбираю натуральный, покупаю везде, где нахожу интересные модели с хорошим соотношением цена-качество. По брендам, наверное, так: пальто - MaxMara Weekend, шерстяные джемперы United Colors Of Beneton, джинсы - Levis, ботинки - Dr. Martens. Это то, что я покупаю годами. Платья и вещи быстрой моды - Zara, H&M.
- Рынок Балтийского вокзала - это целая двухэтажная зона, где встречается роскошь парижских брендов, утонченность Восточного Берлина и эстетика Советской Эстонии, и все это без особых усилий для вашего кошелька. Я не зациклен на логотипах, я хочу, чтобы одежда имела характер и сюжет. Так что мой стиль говорит сам за себя.
Владелица клиники LaserMed Ольга Тубалева
- Большинство вещей покупаю онлайн, по магазинам не хожу. Если еду в Лондон, покупаю Reiss, Bimba and Lola, COS, нравится марка Jil Sander, но дорого. А на каждый день могу вообще тоннами Reserved закупиться, это вообще мой самый любимый магазин. Я раз в три месяца коробку барахла покупаю там. Сезон поносила - раздала.
Ведущая "Народного Радио" Майя Виленчик
- Чаще всего это Zara и H&M.
Телеведущая ETV+ Елена Соломина
- Я покупаю одежду в основном на сайтах и выбираю из того, что приносит мой любимый стилист Светлана Агуреева. Последнее приобретение - комплект верхней одежды от Diana Arno, ношу, почти не снимая.
- Из массмаркета - H&M, иногда Zara. Жакеты люблю находить в винтажных магазинчиках, иногда заказываю даже из других стран через Инстаграм. Аксессуары, сумки и обувь люблю подороже - заказываю обычно с Farfetch. Вообще не привязываюсь к одному бренду.
Главный редактор портала Gloss.ee Тамара Тютина
- 90% онлайн, потому что в Таллинне ужасный выбор, а если попадается что-то интересное, то вижу эту вещь потом в каждой подворотне на ком-то. Хотя у меня пару раз бывало даже так, что видела на других девушках какие-то вещи, которые я покупала онлайн - мир тесен! Что касается брендов, то конкретных предпочтений нет. Обычно я заранее знаю, что мне нужно, и просто беру там, где найду. Хотя в последнее время заметила в себе тягу к дизайнерским вещам, причем от малоизвестных брендов из разных стран. Есть в них какая-то эксклюзивность, что ли, и ощущение соответственное.
Стилист, владелец Aleksei Soltan Iluteenused Алексей Солтан
- Покупаю в брендовых онлайн-магазинах типа Farfetch, шью на заказ, причем рисую то, что хочу, и отдаю швее, заказываю у наших дизайнеров.
Дизайнер ювелирного бренда Hyrv Катерина Пишон
- Обычно покупаю одежду местных дизайнепов - из солидарности и потому, что мне нравится их вещи. Я люблю достаточно лаконичный и строгий стиль. У меня есть Одежда от Roberta Einer, Kät studio, Oksana Tandit, Ivo Nikkolo.
- Покупаю за границей. Бренды не выбираю, беру то, что нравится и подходит мне.
Директор по маркетингу частной клиники Medicum, создатель группы "Просто о медицине" в Фейсбуке Ева Высоцкая
- Massimo Dutti, COS, Intimissimi, Max Mara, платья шью на заказ у хороших портных.
Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина
- Стараюсь придерживаться принципов капсульного гардероба. Отдаю предпочтение качеству и долговечности, поэтому стараюсь избегать «быстрой моды». Значительная часть моей одежды - это продукция COS и Max Mara Weekend. Из эстонских брендоd мне симпатичен Ivo Nikkolo. Средний возраст вещи в моем шкафу - около 3-4 лет. Пальто ношу не менее 5 лет. А когда приходит время расстаться, всегда нахожу своим вещам новых счастливых хозяев. Практически никогда не покупаю одежду по полной цене, всегда жду скидок или ищу выгодных предложений в онлайн-магазинах. Не пренебрегаю и подержанными вещами. В «кирбукасе» и в некоторых приложениях можно найти дизайнерские вещи по очень приятной цене. Среди последних удачных покупок - сумка Chloé в 15 раз дешевле начальной цены и шарф Gucci за 40 евро.
Директор сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра
- При моём ритме и образе жизни самое главно в покупке одежды - это скорость и удобство найти максимум за минимум времени. Поэтому Viru Keskus и бутики Старого города - лучшее место для быстрого шоппинга. Из брендов предпочитаю Max Mara, Marella, TwinSet, а среди наших эстонских дизайнеров мои любимчики Iris Janvier и Diana Arno.
Танцовщица Лана Островская
- Обычно заказываю на BestSecret, по брендам: чаще смотрю Phillip Plein, Ted Baker, Moschino, Ralph Lauren, DKNY. Белье заказываю в основном в Agent Provocateur. Если покупаю что-то в Таллинне, то это Zara, Calvin Klein, белье BonBon.
Визажист Lidija Malinovskaja MAKEUP ARTIST Лидия Малиновская
- Покупаю в Италии, в аутлетах типа Fox Town. Люблю Gucci, Sandro. российский бренд 12storeez, из местных предпочитаю марки а-ля Diana Arno. На крайний случай быстрого шопинга - Zara.
Косметолог и модель Инна Жук
- Zara, Humana, Lindex, на приложении About You, сайте Fartetch, на винтажных рынках.
- Покупаю все, что нравится глазу. Люблю находить интересные бренды. Последнее время стал ездить по миру стали гораздо реже, но умудряюсь уже почти безошибочно делать покупки в онлайн-магазинах. И я люблю смешивать разные бренды, спокойно миксую дорогие и не очень бренды, такие как Gucci и Zara, Dolce&Gabbana и H&М, так что главное в подборе гардероба - это своя фантазия и смелость.
Основатель "Лаборатория Парфюма" Валерий Морозов
- Покупаю в Таллинне, Париже или Москве. Люблю Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Ermenegildo Zegna.