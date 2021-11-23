НАЛЕТАЙ, НАРОД! ⟩ Лоукостеры предлагают авиабилеты по смешным ценам — смотри как дешево!

Со всей этой короновирусной историей многие сократили свои путешествия. А долгое пребывание на одном месте сказывается не очень хорошо на эмоциональном состоянии, и вообще, может привести к унынию. Ведь жизнь – это приключение, и только вы сами можете наполнить ее красками.

Вы только посмотрите, какие низкие цены предлагает британский лоукостер Ryanair! Компания проводит ежедневную распродажу билетов к «черной пятнице».

Каждый день авиакомпания предлагает скидки на разные направления. Билеты продают на полеты с 22 ноября 2021 года по 18 февраля 2022 года. Купить билеты можно будет до 30 ноября. Цены начинаются с 10 евро в одну сторону.

Например, из Таллинна есть следующие направления: Биллунд – 10€, Стокгольм 10€, Пафос 13€, Париж 13€, Неаполь 10€, Мальта 10€, Рим 13€, Лондон 21€.

Но и венгерский Wizz Air предлагает отличные варианты. На сайте билеты продаются со скидкой 20 процентов! Только стоит поспешить.

Купить акционные билеты можно только сегодня, 23 ноября, на сайте лоукостера. Улететь – до 26 марта следующего года.