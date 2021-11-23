Ср, 24.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

НАЛЕТАЙ, НАРОД! ⟩ Лоукостеры предлагают авиабилеты по смешным ценам — смотри как дешево!

Самолет Ryanair. ФОТО: Nick Ansell/PA Wire/PA Images

Самый лучший способ развеяться – это прыгнуть на самолет и улететь на пару-тройку деньков в другую страну, чтобы насладится красивым городским пейзажем чужого города. Особенно это стоит делать, когда билет стоит дешевле, чем скажем до Нарвы! По случаю черной пятницы европейские лоукостеры отдают межсезонные билеты почти задаром!

Со всей этой короновирусной историей многие сократили свои путешествия. А долгое пребывание на одном месте сказывается не очень хорошо на эмоциональном состоянии, и вообще, может привести к унынию. Ведь жизнь – это приключение, и только вы сами можете наполнить ее красками. 

Вы только посмотрите, какие низкие цены предлагает британский лоукостер Ryanair! Компания проводит ежедневную распродажу билетов к «черной пятнице».

Каждый день авиакомпания предлагает скидки на разные направления. Билеты продают на полеты с 22 ноября 2021 года по 18 февраля 2022 года. Купить билеты можно будет до 30 ноября. Цены начинаются с 10 евро в одну сторону.

Например, из Таллинна есть следующие направления: Биллунд – 10€, Стокгольм 10€, Пафос 13€, Париж 13€, Неаполь 10€, Мальта 10€, Рим 13€, Лондон 21€.

Но и венгерский Wizz Air предлагает отличные варианты. На сайте билеты продаются со скидкой 20 процентов! Только стоит поспешить.

Купить акционные билеты можно только сегодня, 23 ноября, на сайте лоукостера. Улететь – до 26 марта следующего года.

Из Таллина Wizz Air сейчас совершает рейсы в: Милан, Рим, Неаполь, Киев и Харьков.

Удачного полета, если надумаете! 

НАВЕРХ
Back