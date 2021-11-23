ФОТО ⟩ В Москве прощаются с Валерием Гаркалиным

Гроб с телом артиста установили на сцене. Рядом венки и охапки роз, большой портрет Гаркалина. Поклонники могут оставить цветы. Близким и друзьям разрешили подойти к гробу и выразить соболезнования родным актера.

Отпевание и захоронение состоятся в 15:00 по московскому времени. Похоронят Валерия Гаркалина на Миусском кладбище рядом с любимой женой.

С Екатериной Викторовной, заслуженным деятелем искусств, актер прожил с 1978 года и до самой ее смерти в 2009 году. Второй раз после смерти супруги Валерий Гаркалин не женился.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября 2021 года. В начале октября он был госпитализирован с коронавирусом, медики боролись за жизнь актера, но вирус оказался сильнее.