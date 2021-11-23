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Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в конце ноября

Неприятности. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут проблемы в последнюю полноценную неделю ноября, пишет 9111.

Овен

Людям, которые родились под этим созвездием, придется решать самые рискованные и запутанные вопросы в этот период. Неблагоприятным днем окажется 23 ноября.

Телец

Людям, которые появились на свет под этим знаком, необходимо приготовиться к неуправляемым и сложным ситуациям. При этом Тельцам удастся решить все самые запутанные вопросы и выйти победителем. Неблагоприятным днем в конце ноября станет 28-е число.

Лев

Представители этого знака в последнюю полноценную неделю ноября будут раздражительными и обидчивыми. Львам следует тренировать свою выдержку и самообладание. Самым неблагоприятным днем для них окажется 28 ноября.

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