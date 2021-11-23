Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в конце ноября
Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут проблемы в последнюю полноценную неделю ноября, пишет 9111.
Известный астролог Павел Глоба назвал трех представителей зодиакального круга, которых ждут проблемы в последнюю полноценную неделю ноября, пишет 9111.
Овен
Людям, которые родились под этим созвездием, придется решать самые рискованные и запутанные вопросы в этот период. Неблагоприятным днем окажется 23 ноября.
Телец
Людям, которые появились на свет под этим знаком, необходимо приготовиться к неуправляемым и сложным ситуациям. При этом Тельцам удастся решить все самые запутанные вопросы и выйти победителем. Неблагоприятным днем в конце ноября станет 28-е число.
Лев
Представители этого знака в последнюю полноценную неделю ноября будут раздражительными и обидчивыми. Львам следует тренировать свою выдержку и самообладание. Самым неблагоприятным днем для них окажется 28 ноября.