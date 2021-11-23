Павел Глоба предрек проблемы трем знакам Зодиака в конце ноября

Овен

Людям, которые родились под этим созвездием, придется решать самые рискованные и запутанные вопросы в этот период. Неблагоприятным днем окажется 23 ноября.

Телец

Людям, которые появились на свет под этим знаком, необходимо приготовиться к неуправляемым и сложным ситуациям. При этом Тельцам удастся решить все самые запутанные вопросы и выйти победителем. Неблагоприятным днем в конце ноября станет 28-е число.

Лев