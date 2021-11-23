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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Эвелина Хромченко с новорожденным ребенком на руках привела в восторог пользователей Сети

Эвелина Хромченко ФОТО: Инстаграм

Эксперт моды и телеведущая Эвелина Хромченко опубликовала в Инстаграме снимок с новорожденным сыном.

Как оказалось, 22 ноября в России отмечается день сыновей. В 1996 году на свет появился первый и единственный сын Эвелины Хромченко – Артемий.

Своему единственному ребенку Эвелина Хромченко дала достойное воспитание. Женщина не наказывала Артемия, если он приносил плохие оценки из школы. Она давала ему шанс самостоятельно их исправить. С настояния матери сын выучил несколько иностранных языков. Глядя на успехи родителей, Артемий после школы решил заниматься бизнесом. Через время юноша всё же сосредоточился на учёбе, поступил на факультет естественных наук. Сегодня Артемий учится в магистратуре и работает по специальности. Глядя на успехи родителей (его отец - бизнесмен Александр Шумский), Артемий после школы решил заниматься бизнесом.

Когда семья была вместе ФОТО: Соцсети

Через время юноша всё же сосредоточился на учёбе, поступил на факультет естественных наук. Сегодня Артемий учится в магистратуре и работает по специальности.

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