Видео ⟩ Блогер и экскурсовод из Санкт-Петербурга прошелся по кварталу Ротерманни: это футуристичная сказка!

Исторический квартал Ротерманни, расположенный в самом сердце Таллинна между Старым городом, портом и площадью Виру, включает в себя выполняющие новые функции старые промышленные здания и современные архитектурные сооружения.

В получившем в XIX веке мощный толчок к развитию промышленном районе нашли свое место универмаг, фабрики по производству крахмала и спирта, лесопильня и макаронная фабрика, хлебозавод, мукомольня, мельница для круп и здания парового лесопильного завода, а также соляной склад, который является одним из самых своеобразных в Эстонии сохранившихся до наших дней строений из плитняка. Сегодня в построенном в 1908 году по проекту балтийского немца инженера Эрнста Боустедта соляном складе расположился Эстонский Архитектурный музей. Здание находится под охраной памятников старины, пишет VisitEstonia.com.

В результате присоединения Эстонии к СССР все частные предприятия квартала были национализированы. В 1980 году было построено здание Главпочтамта (архитектор Райне Карп (эст.)рус.).

После восстановления независимости Эстонии началось возрождение исторического района по проектам архитектурных бюро Kosmos, KOKO Arhitektid, Alver Arhitektid, Teigar Sova Arhitektid, HG Arhitektuur и Emil Urbel. Возводились новые здания и реконструировались старые, с расположенными в них квартирами, офисами, магазинами и выставочными пространствами.

В 2001 году квартал Ротерманна был объявлен территорией ценной застройки. Для новых строений был установлен предел высоты (24 метра, высота зернового элеватора), пишет Wikipedia.org.

В квартале Ротерманна в 1979 году снимались некоторые сцены фильма «Сталкер» режиссёра Андрея Тарковского (по мотивам повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких).