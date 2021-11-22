ВИДЕО ⟩ Последний глоток свободы: рождественский рынок и рестораны Вены полны людей

C понедельника Австрия будет закрыта, так что вчера у местных жителей был последний шанс насладиться свободой! Теперь же будут открыты только продуктовые магазины и аптеки. Все учреждения и службы, которые не являются напрямую необходимыми для жизни, должны закрыться как минимум на три недели. Отдыхающая в Австрии репортер Elu24 описывает происходящее.
В полдень воскресенья в центре Вены открылось неожиданное зрелище: очередь людей у ворот, которые наконец решили сделать прививку от Covid-19, и еще тысячи вакцинированных людей, наслаждающихся сказочным рождественским рынком на другой стороне.
У всех, кто хотел попасть на сторону рождественского рынка, просили паспорт вакцинации.
К вечеру воскресенья центр Вены был заполнен людьми: в нескольких ресторанах, открытых по воскресеньям, не было свободных мест, а в продуктовых магазинах делали последние крупные покупки.
Официант ресторана Zum weißen Rauchfangkehrer в Старом городе Вены призналась репортеру Elu24, что никто не знает, что будет дальше. «Сегодня последняя ночь, но Бог знает, когда или сможем ли мы вообще вновь открыть двери», - пояснил он.
В том же настроении был официант у дверей итальянского ресторана L 'Osteria. «На данный момент у нас нет свободных столиков! Сегодня мы открыты до полуночи, и если появится свободный столик, мы будем рады пригласить на обед следующих клиентов», - подтвердил молодой человек.
По заявлению правительства, Австрия закроется на локдаун в понедельник, максимум на 20 дней. Большинство магазинов будет закрыто, все культурные мероприятия отменены. Люди могут выходить из дома только для того, чтобы купить еду, пойти к врачу или заняться спортом.
Правительство Австрии также объявило, что с 1 февраля вакцинация будет обязательной для всех. К настоящему времени почти 66 процентов из 8,9 миллиона жителей Австрии полностью вакцинированы.
За прошедшие сутки в Австрии добавилось 15 297 человек, инфицированных коронавирусом, а 42 человека скончались в результате болезни.