ВИДЕО ⟩ Последние глотки свободы: рождественский рынок и рестораны Вены полны людей

В полдень воскресенья в центре Вены открылось неожиданное зрелище: очередь людей у ворот, которые наконец решили сделать прививку от Covid-19, и еще тысячи вакцинированных людей, наслаждающихся сказочным рождественским рынком на другой стороне.

У всех, кто хотел попасть на сторону рождественского рынка, просили паспорт вакцинации.

К вечеру воскресенья центр Вены был заполнен людьми: в нескольких ресторанах, открытых по воскресеньям, не было свободных мест, а в продуктовых магазинах делали последние крупные покупки.

Официант ресторана Zum weißen Rauchfangkehrer в Старом городе Вены призналась репортеру Elu24, что никто не знает, что будет дальше. «Сегодня последняя ночь, но Бог знает, когда или сможем ли мы вообще вновь открыть двери», - пояснил он.

Персонал ресторана беспокоится о будущем. ФОТО: Elu24

В том же настроении был официант у дверей итальянского ресторана L 'Osteria. «На данный момент у нас нет свободных столиков! Сегодня мы открыты до полуночи, и если появится свободный столик, мы будем рады пригласить на обед следующих клиентов», - подтвердил молодой человек.

Рестораны Вены накануне полны людей. ФОТО: Elu24

По заявлению правительства, Австрия закроется на локдаун в понедельник, максимум на 20 дней. Большинство магазинов будет закрыто, все культурные мероприятия отменены. Люди могут выходить из дома только для того, чтобы купить еду, пойти к врачу или заняться спортом.

Правительство Австрии также объявило, что с 1 февраля вакцинация будет обязательной для всех. К настоящему времени почти 66 процентов из 8,9 миллиона жителей Австрии полностью вакцинированы.