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Киркоров оскорбил журналистку на дне рождения Муз-ТВ

Филипп Киркоров ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

Король российской эстрады Филипп Киркоров опять оказался в центре скандала с участием журналистки. На этот раз артист публично оскорбил представительницу прессы на дне рождения канала Муз-ТВ, пишет ФАН.

Мероприятие по случаю юбилея телеканала отмечали в Кремлевском дворце 19 ноября. Звезды выходили не на красную, а на зеркальную дорожку. Например, день рождения Муз-ТВ посетил певец Николай Басков.

Исполнитель находился в приподнятом настроении и охотно позировал фотографам. Однако в какой-то момент артист поскользнулся и упал на декорации, погнув часть из них. Этот небольшой инцидент ничуть не смутил Баскова и даже развеселил его.

Когда на зеркальную дорожку вышел Киркоров, журналисты поинтересовались мнением короля эстрады о маленьком конфузе, произошедшем с его другом. Однако певец, похоже, был не в настроении, поэтому не стал следить за словами при ответе.

«Ну что, посмеялись над своим другом?» – спросила артиста журналистка.

«Дура что ль?!» – обозвал ее в ответ Киркоров, после чего тут же удалился.

Присутствующие тут же вспомнили о нашумевшей ситуации с королем эстрады и журналисткой в розовой кофточке. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону в 2004 году во время пресс-конференции. Певцу не понравился вопрос девушки, за что он в грубой форме выгнал ее.

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