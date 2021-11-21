Киркоров оскорбил журналистку на дне рождения Муз-ТВ

Мероприятие по случаю юбилея телеканала отмечали в Кремлевском дворце 19 ноября. Звезды выходили не на красную, а на зеркальную дорожку. Например, день рождения Муз-ТВ посетил певец Николай Басков.

Исполнитель находился в приподнятом настроении и охотно позировал фотографам. Однако в какой-то момент артист поскользнулся и упал на декорации, погнув часть из них. Этот небольшой инцидент ничуть не смутил Баскова и даже развеселил его.

Когда на зеркальную дорожку вышел Киркоров, журналисты поинтересовались мнением короля эстрады о маленьком конфузе, произошедшем с его другом. Однако певец, похоже, был не в настроении, поэтому не стал следить за словами при ответе.

«Ну что, посмеялись над своим другом?» – спросила артиста журналистка.

«Дура что ль?!» – обозвал ее в ответ Киркоров, после чего тут же удалился.