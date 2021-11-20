Сб, 20.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото ⟩ МакSим впервые после болезни появилась на сцене

МакSим. ФОТО: Photo ITAR-TASS

19 ноября популярная певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) впервые вышла на сцену после тяжелой болезни. Напомним, звезда переболела коронавирусом и была в коме. Артистка появилась на мероприятии в честь дня рождения канала Муз-ТВ.

19 ноября в Кремлевском дворце состоялось празднование 25-летия телеканала Муз-ТВ, на котором МакSим получила специальную награду «Звезда Муз-ТВ». Звезда поделилась кадрами с мероприятия в Instagram-сторис, пишет RUS.TVNET.lv.

Правда, петь МакSим не смогла, но выразила надежду, что ей это удастся сделать в следующем году.

Ранее певица дала Ксении Собчак первое интервью после комы. МакSим призналась, что она весит сейчас около 43-44 килограммов. Правда, такая форма стоила ей дорогого. Но она отшучивается и говорит, что очень хотела вернуться в форму, Бог ее услышал, а у него оказалось «хорошее чувство юмора». Артистка не стала скрывать, что у нее дважды останавливалось сердце.

Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

НАВЕРХ
Back