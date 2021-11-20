Фото ⟩ МакSим впервые после болезни появилась на сцене

19 ноября в Кремлевском дворце состоялось празднование 25-летия телеканала Муз-ТВ, на котором МакSим получила специальную награду «Звезда Муз-ТВ». Звезда поделилась кадрами с мероприятия в Instagram-сторис, пишет RUS.TVNET.lv.

Правда, петь МакSим не смогла, но выразила надежду, что ей это удастся сделать в следующем году.

Ранее певица дала Ксении Собчак первое интервью после комы. МакSим призналась, что она весит сейчас около 43-44 килограммов. Правда, такая форма стоила ей дорогого. Но она отшучивается и говорит, что очень хотела вернуться в форму, Бог ее услышал, а у него оказалось «хорошее чувство юмора». Артистка не стала скрывать, что у нее дважды останавливалось сердце.