Гороскоп на 21 ноября: отличное время для серьезных начинаний

Дева

Чем больше вы загружены мелкими разнообразными обязательствами, тем больше выгоды получите. День позволяет найти для выполнения некоторых обязанностей остроумные, неожиданные решения, отказаться от устаревшего способа общения, переговоров, или от явно отживших свое деталей профессионального имиджа. От работы начатого вами проекта вы можете получить очень хорошие плоды, полностью удовлетворяющие прежде всего вашим собственным, придирчивым взглядам и требованиям. Окружающие будут готовы помочь вам советом, а любимые люди охотно примут вас со всеми вашими недостатками.

Весы

Занимая вполне законопослушную позицию, все же не посвящайте в нее всех подряд. Тайный или неофициальный путь улаживания насущных проблем станет самым надежным. Годится он и для серьезных деловых вопросов - например, для обсуждения долговременного сотрудничества, для укрепления основ бизнеса или семейного благополучия. Изменения в планах, режиме дня, вытекающие из принятых таким образом решений, будут одобрены, утверждены. В течение дня вы успеете обговорить немаловажный момент, связанный с финансированием, участием в совместном проекте, с оплатой предоставляемых вам услуг.

Скорпион

Пока что вы не можете вложить все силы и всю душу в новые начинания. Ограничьтесь небольшими нововведениями, изменениями в планах и в практической деятельности. Это прекрасный день для укрепления связей, подтверждения договоренностей. Вы можете получить дополнительную уверенность в источнике информации, который вас привлекает, в знакомстве, которое кажется вам обещающим. Друзья вновь подтвердят свою преданность вам дельным советом, комментарием, вовремя сообщат недостающие сведения. Вы получите помощь, если учитесь, переезжаете, организуете встречу или коллективное мероприятие.

Стрелец

Не поленитесь, потратьте день на организацию плановых мероприятий, на упорядочивание мелких текущих нужд, сведение их в единую систему. Займитесь непосредственными обязанностями, официальными делами, служебной и финансовой документацией. Обновите в некоторых деталях прежний план, или вычеркните из него устаревшие, исполненные, излишние пункты. В этом скучном занятии вас будет немало вдохновлять практическая выгода, получаемая от уже имеющихся полномочий, статуса. А кроме того, вы расчистите путь для дальнейших действий, к которым вам не терпится (или приходится) приступить.

Козерог

В свое расписание вы можете смело вносить новые отдельные пункты и правила. Проверенные вашим же опытом, они сослужат вам хорошую службу в будущем. В сложных профессиональных вопросах вы вправе попросить совета коллег, единомышленников. А если с подобной просьбой обратятся к вам другие, вы сможете дать правильную и авторитетную рекомендацию, получив еще и удовольствие от проявляемого к вашей персоне уважения. Обращайте особое внимание на детали волнующего вас дела, они будут существенно влиять на общую картину - например, на систему знаний или свод предписаний, которыми вы пользуетесь.

Водолей

Вы хорошо усвоили уроки судьбы и теперь прекрасно знаете, как преодолеть стоящие перед вами препятствия. Тщательная работа в этом направлении принесет истинное удовольствие. Устранив случайные, внезапные недоразумения и внеся необходимые новшества, вы сумеете создать на будущее проверенную систему борьбы с внешними ограничениями и преградами, с придирками и постоянным контролем. Вы можете отдать долг, расплатившись сполна с кредиторами, работодателями, родителями, или удовлетворив их строгие требования иным остроумным способом. Семейная обстановка даст надежду на скорое улучшение.

Рыбы