Количество товара строго ограничено! ⟩ Смотрите: люди стоят в очереди в новый магазин Maxima, чтобы купить дешевые продукты

В четверг, 18 ноября, открылся супермаркет Tondiraba XX в Ласнамяэ – это уже второй новый магазин, который Maxima открывает за последний месяц. Предприятие инвестировало в строительство нового магазина 3,5 миллиона евро.
Самое главное - цены на многие товары снижены на 25%, если сравнивать с ценами на те же продукты в других магазинах Maxima. И эта акция продлится три дня.
В магазине можно будет увидеть технологические инновации, которые MAXIMA Eesti внедрит первой среди предприятий розничной торговли стран Балтии.
По словам клиентов магазина, цены на большинство товаров — обычные. Есть скидки только на некоторые позиции.
«Некоторые таблички, как в период талонов», - прокомментировал один из клиентов Maxima.