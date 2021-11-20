ЭТО КАК? ⟩ Люди стоят в очереди в новый магазин Maxima, чтобы купить дешевые продукты

Цены на многие товары снижены на 25%, если сравнивать с ценами на те же продукты в других магазинах Maxima. И эта акция продлится три дня.

Многие цены в первые три дня после открытия на 25% ниже ФОТО: limon.ee

В магазине можно будет увидеть технологические инновации, которые MAXIMA Eesti внедрит первой среди предприятий розничной торговли стран Балтии.

По словам клиентов магазина, цены на большинство товаров — обычные. Есть скидки только на некоторые позиции.

Всего по пять ФОТО: limon.ee

«Некоторые таблички, как в период талонов», - прокомментировал один из клиентов Maxima.

До 22 ноября цены на некоторые товары со кидкой 40% ФОТО: limon.ee