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ВИДЕО ⟩ Магазин сладостей, куда не пускают детей. Эстонка делает шоколад в форме вагины
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Хелен Уурманн
«Начнем с самого особенного – это шоколад в форме вагины нашей знаменитой звезды Marimumm (Марилийс Кюйнарпуу)», – представляет ассортимент своего магазина 32-летняя Хелен Уурманн. Смотрите видео!
Отечественный шоколад в форме вагин и пенисов – очень горячий товар. Так говорит Хелен Уурманн, 32-летняя создательница Pucci Karpid, которая всю жизнь увлекалась ручной работой.