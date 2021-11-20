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ВИДЕО ⟩ Магазин сладостей, куда не пускают детей. Эстонка делает шоколад в форме вагины

«Начнем с самого особенного – это шоколад в форме вагины нашей знаменитой звезды Marimumm (Марилийс Кюйнарпуу)», – представляет ассортимент своего магазина 32-летняя Хелен Уурманн. Смотрите видео!

Для подписчиков

Отечественный шоколад в форме вагин и пенисов – очень горячий товар. Так говорит Хелен Уурманн, 32-летняя создательница Pucci Karpid, которая всю жизнь увлекалась ручной работой.