«Начнем с самого особенного – это шоколад в форме вагины нашей знаменитой звезды Marimumm (Марилийс Кюйнарпуу)», – представляет ассортимент своего магазина 32-летняя Хелен Уурманн. Смотрите видео!

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Отечественный шоколад в форме вагин и пенисов – очень горячий товар. Так говорит Хелен Уурманн, 32-летняя создательница Pucci Karpid, которая всю жизнь увлекалась ручной работой.

В качестве подарка к праздникам особенно подходят шаловливые сладости. Так, перед мужским днем у Хелен была более тяжелая, чем обычно, рабочая неделя. Шоколадные копии интимной зоны порнозвезды Marimumm хорошо подойдут для мальчишников.