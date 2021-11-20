ГОРЯЧО! ⟩ 56-летняя супермодель скинула всю одежду

56-летняя модель Паулина Поризкова, которая недавно выступила против эйджизма и поддержала право женщин не закрашивать седину, снова вступила в полемику с подписчиками, которые считают допустимым указывать ей, как себя вести и какие фото публиковать в соцсетях. На этот раз Паулина обратила внимание на комментарий одного из подписчиков и написала ему ответ.

«В вашем возрасте вы должны купаться в любви своих детей и внуков, а не разъезжать по миру и не выставлять напоказ полуголые части тела и вести себя как 16-летний подросток», — написал пользователь сети.

В ответ Поризкова опубликовала фото, на котором она была запечатлена обнаженной, пишет Spletnik.ru.

«Мне 56 лет, и я проживаю лучшие годы моей жизни. После лет, потраченных на заботу о других, я наконец-то смогу заняться собой! Конечно, я также могу вязать, печь и греться в тепле моей семьи в тех редких случаях, когда они во мне нуждаются, но я также могу погреться в лучах тропического солнца, в руках любовника или в лучах софитов на фотосъемке.

Я выкладываю фото в бикини и ню, потому что наконец-то чувствую себя комфортно в своем теле. Я делаю это не ради комплиментов или лайков (хотя получать их действительно приятно).

Я делаю это, потому что вы видите тысячи подобных фото молодых женщин — вот что вы привыкли видеть. И их никто не принуждает скорее одеться. Зрелой женщине дозволены мудрость, юмор, терпение, но не чувственность, не сексуальность. Это главное общественное табу, именно поэтому я публикую то, что публикую»,