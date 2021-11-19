СДАЛА С ПОТРОХАМИ! ⟩ Раскрыт секрет неувядающей красоты и молодости Пугачевой: cидит на дорогущих уколах

Тайну неувядающей с годами внешности и стройности Аллы Пугачевой и других представителей российского шоу-бизнеса раскрыла известная певица, пожелавшая остаться неназванной.

«Весь российский шоу-бизнес сейчас сидит на уколах, которые изначально были разработаны учеными из Дании как средство для диабетиков. Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем в короткий срок», — цитирует артистку «Собеседник».

По словам собеседницы издания, месячный курс уколов стоит около восьми тысяч рублей - примерно 1 000 евро. Причем средство находится в свободной продаже, его можно купить в любой аптеке. Более того, в последнее время препарат был усовершенствован: если раньше его нужно было колоть ежедневно, то сейчас всего один раз в неделю.

«Получается, всего четыре укола в месяц, и ты в прекрасной форме. При этом к врачам ходить не надо. Укол можно сделать самому в домашних условиях в живот или плечо. Один укол — это ручка-шприц. Нажимаешь на кнопочку и все», — говорит певица.

Из противопоказаний к чудо-препарату только алкоголь, который сводит на нет эффект похудения, и проблемы со щитовидной железой. В остальном средство совершенно безопасно и даже полезно для здоровья, утверждает артистка. По ее словам, за два месяца уколов показатели организма у нее пришли в норму, а анализы у нее такие, что «можно в космос посылать».

«Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. А сейчас — никакого насилия над собой. Делаешь укол и забываешь про все вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало ешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате размер желудка уменьшается», — не нарадуется певица.