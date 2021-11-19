Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

В делах, которые обычно доставляют вам удовольствие, вы почувствуете торможение и растерянность. Велика вероятность иллюзорных представлений о контактах, связанных с родней, семьей и семейной собственностью. Лично управлять этими сферами жизни у вас не получится. Родителям будет трудно верно судить о проблемах своих детей (их знакомствах, играх, учебе). Но если вы заметите у у них настроения, подобные вашим, не забудьте подбодрить, развеселить их. Расскажите им (а заодно и себе) о прекрасном будущем, о предстоящих успехах и преодолении трудностей, о новых хороших друзьях.

Телец

Дневные часы могут оказаться полностью посвящены преодолению неуверенности в домашней ситуации (или вашей роли в ней). Вас может преследовать беспокойство за родителей, детей или супруга, особенно если они отсутствуют, не дают о себе знать, или за общее состояние текущих семейных дел. Возможно, вам придется искать куда-то запропастившиеся вещи или документы. Не пытайтесь делать свои догадки и сомнения основой для серьезных поступков, постепенно преодолевайте препятствия. Тогда к вечеру вы сумеете заново почувствовать тепло домашнего очага и психологический комфорт, обеспеченный им.

Близнецы

Прогулка или вечеринка поднимут вам настроение, но не оправдают целиком ваших ожиданий. В поисках душевного тепла вы можете забрести не в тот коллектив, познакомиться не с тем человеком, который вам действительно подходит. Четкость мыслей, определенность суждений будут даваться вам с трудом, не стоит ждать этих качеств и от окружающих. Зато такие проявления, как мечтательность, рассеянность, лень и заторможенность, очень вероятны. День мало подходит для работы с деловой и финансовой документацией, для встреч и переговоров по важным вопросам. Эти мероприятия лучше отложить.

Рак

Не стоит совершать конкретных действий, подписывать документов, связанных с деньгами и имуществом. Ограничьтесь в этой сфере жизни размышлениями и мечтами. Обещания, которые вы дадите в этот день, будет практически невозможно сдержать. Зато вам удастся без усилий найти предлог для того, чтобы отложить встречу, знакомство, уклониться от уплаты долга, или иным способом напустить тумана на тревожащие вас обстоятельства. Вы можете столкнуться с нечестностью в финансовых или любовных делах, не сразу заметив это. Наиболее гармоничные проявления дня - сочувственность, понимание, помощь.

Лев

Сомнения и неясности, имеющие место в ваших взаимоотношениях со значимыми людьми, вряд ли удастся разрешить. Вы склонны упорствовать в собственных заблуждениях, вместо того, чтобы вскрыть правду. Возможна путаница в вещах и документах. Если вы зашли в тупик, уйдите в себя, временно сократите круг общения. Душевная привязанность, эмоциональное сопереживание будут намного эффективнее, если вы не будете пытаться анализировать и объяснять свои чувства. Полезной будет любая творческая деятельность, соприкосновение с миром музыки, искусства, попытки самопознания, психоанализа.

Дева