Алика Милова: я сразу почувствовала, что сцена - это мое

В свои 19 лет она добилась популярности не только на родине, но и за рубежом, а также выпустила несколько авторских песен. Сейчас Алика - финалист самого популярного песенного шоу в стране “Эстония ищет суперзвезду”, но нашла время и рассказала порталу Limon о своих успехах.

Расскажи, когда у тебя появилась тяга к музыке и когда и как ты впервые запела?

Сама я родом из Нарвы и прожила там 13 лет, а потом переехала в Таллинн. Когда мне было четыре года, мои родители отдали меня в музыкальный ансамбль Magic Land. Как и все детские ансамбли, мы много выступали на разных праздниках и мероприятиях, и я очень хорошо запомнила свое первое выступление. Я вышла на сцену с песней “Раз ладошка, два ладошка” и как бы странно это ни звучало, я сразу почувствовала, что сцена - это именно то, что мне нужно, и то, с чем я хочу связать всю свою жизнь. Так я и начала петь и не заканчиваю до сих пор.

Первая популярность пришла к тебе после участия в Детской Новой волне 2012, когда тебе было всего 9 лет. Какими были твои эмоции в момент выступления?

Сам факт, что я поехала на Детскую Новую волну, которая на тот момент времени казалась для меня невероятным конкурсом мирового масштаба, конечно, был очень шокирующим для меня. Ведь только тогда, когда мне уже напрямую сказали о том, что именно я от Эстонии еду в “Артек”, меня накрыли эмоции, и я, наверное, единственный раз в жизни так сильно расплакалась от счастья и не могла остановиться. Скорее всего, все эти эмоции были потому, что в 9 лет мне совершенно не казалось, что я какая-то особенная и во мне есть что-то такое, чего нет в других. Заявок на этот конкурс - десятки тысяч, поэтому попасть в топ лучших 15 певцов и выступать на стадионе в “Артеке” было очень круто как для меня, так и для моей семьи.

Тебе запомнился финал конкурса? После участия в Детской новой волне тебя еще не раз приглашали на этот конкурс в качестве гостя, где ты выступала в дуэте с лучшими артистами...