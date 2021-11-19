Алика Милова: я сразу почувствовала, что сцена - это мое
Талантливая нарвитянка Алика Милова, покорившая сердца многих жителей Эстонии, рассказала о Детской Новой волне, победе в шоу “BRAVO!” и финале шоу “Эстония ищет суперзвезду”.
Талантливая нарвитянка Алика Милова, покорившая сердца многих жителей Эстонии, рассказала о Детской Новой волне, победе в шоу “BRAVO!” и финале шоу “Эстония ищет суперзвезду”.
В свои 19 лет она добилась популярности не только на родине, но и за рубежом, а также выпустила несколько авторских песен. Сейчас Алика - финалист самого популярного песенного шоу в стране “Эстония ищет суперзвезду”, но нашла время и рассказала порталу Limon о своих успехах.
Расскажи, когда у тебя появилась тяга к музыке и когда и как ты впервые запела?
Сама я родом из Нарвы и прожила там 13 лет, а потом переехала в Таллинн. Когда мне было четыре года, мои родители отдали меня в музыкальный ансамбль Magic Land. Как и все детские ансамбли, мы много выступали на разных праздниках и мероприятиях, и я очень хорошо запомнила свое первое выступление. Я вышла на сцену с песней “Раз ладошка, два ладошка” и как бы странно это ни звучало, я сразу почувствовала, что сцена - это именно то, что мне нужно, и то, с чем я хочу связать всю свою жизнь. Так я и начала петь и не заканчиваю до сих пор.
Первая популярность пришла к тебе после участия в Детской Новой волне 2012, когда тебе было всего 9 лет. Какими были твои эмоции в момент выступления?
Сам факт, что я поехала на Детскую Новую волну, которая на тот момент времени казалась для меня невероятным конкурсом мирового масштаба, конечно, был очень шокирующим для меня. Ведь только тогда, когда мне уже напрямую сказали о том, что именно я от Эстонии еду в “Артек”, меня накрыли эмоции, и я, наверное, единственный раз в жизни так сильно расплакалась от счастья и не могла остановиться. Скорее всего, все эти эмоции были потому, что в 9 лет мне совершенно не казалось, что я какая-то особенная и во мне есть что-то такое, чего нет в других. Заявок на этот конкурс - десятки тысяч, поэтому попасть в топ лучших 15 певцов и выступать на стадионе в “Артеке” было очень круто как для меня, так и для моей семьи.
Тебе запомнился финал конкурса? После участия в Детской новой волне тебя еще не раз приглашали на этот конкурс в качестве гостя, где ты выступала в дуэте с лучшими артистами...
Финал в “Артеке” был очень красочным. Несмотря на наш юный возраст мы работали очень продуктивно, без каких-либо поблажек с утра до вечера, как самые настоящие артисты. Что касается моих дальнейших выступлений, то режиссер-постановщик Детской Новой волны Александр Ревзин всегда называл меня эстонским вундеркиндом. Мне кажется, что у нас с ним была какая-то особенная связь и “любовь” в те времена. Поэтому было очень приятно, что четыре года подряд два раза в год я ездила выступать на Детской Новой волне и Рождественской песенке года.
С кем из артистов тебе больше всего понравилось выступать?
Больше всего мне понравилось петь с Леонидом Агутиным. Во-первых, он любимый русский исполнитель моей мамы, а во-вторых, мне очень нравится его энергия, музыка и сам по себе он очень хороший человек. После нашего совместного выступления, когда мне только исполнилось 10 лет, мы очень душевно поговорили, и у меня в памяти остались только положительные эмоции.
Раз уж мы заговорили о твоих музыкальных достижениях, не могу пройти мимо еще одной твоей победы, а именно в шоу “BRAVO!”, где ты завоевала титул «Лучший молодой исполнитель стран Балтии». Как ты приняла решение участвовать в этом шоу, как проходили съемки и что тебе особенно запомнилось?
Началось все с того, что мне написал продюсер этого конкурса и предложил заполнить анкету участника. Анкету я с удовольствием заполнила и кастинг тоже был успешно пройден. На самом деле, мне очень понравился этот конкурс, и он до сих пор занимает особое место в моем сердце в первую очередь потому, что его делают профессионалы своего дела и просто прекрасные люди. Идея этого проекта из России, вся команда приехала оттуда и к странам Балтии они не имеют никакого отношения, поэтому было очень приятно, что нам уделили такое внимание. Во время шоу царила дружеская атмосфера, это были очень классные и насыщенные дни и съемки. На самом деле, я очень хочу, чтобы этот конкурс снова провели у нас в Прибалтике, но, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации шоу приостановило свою деятельность.
Давай немного отойдем от темы конкурсов и поговорим об учебе. Какое-то время ты училась в музыкальном училище имени Георга Отса. Почему ты решила поступать именно туда и почему прекратила обучение?
Я очень давно знала о существовании в Таллинне такого училища, и меня в нем привлекало то, что там можно учиться одновременно как в гимназии, так и на музыкальном факультете. Я попала на основное обучение не с первого раза, потому что плохо сдала устный экзамен по сольфеджио, поэтому один год я училась на подготовительном курсе. Честно говоря, мне было достаточно сложно учиться, ведь параллельно этому нужно учиться и в гимназии на неродном языке.
Через полгода после моего поступления началась эпидемия и все вытекающие из нее последствия. После начала дистанционного обучения я поняла, что не могу выдержать давление, которое шло не только из музыкальной сферы, но и из гимназии. Все это надо было как-то совмещать, при этом оставаясь на хорошем уровне по успеваемости. Поэтому на тот момент я приняла решение уйти из училища и считаю, что сделала правильный выбор, потому что эпидемия продолжается до сих пор, а учиться дистанционно в музыкальном училище я считаю не совсем нормальным явлением.
Хочешь ли ты в будущем продолжить обучение, например, в Эстонской академии музыки и театра или же ты не планируешь поступать в университет?
На самом деле я сейчас активно об этом думаю, и в дальнейшем хочу продолжить обучение в высшем учебном заведении. Не для того, чтобы получить эту бумажку, ведь я считаю, что, если человек умеет чувствовать музыку и делать это хорошо, то продюсер не будет смотреть на твой диплом об окончании музыкальной академии. Я хочу учиться для самой себя, узнавать что-то новое, потому что обучение должно продолжаться на протяжении всей жизни.
Хочу спросить у тебя о твоем окружении. Есть ли в нем люди, которых ты могла бы назвать своими духовными учителями, наставниками? Чье мнение особенно значимо и ценно для тебя?
Важнее всего для меня сейчас мнение Марии Итака, которая для меня не только учитель вокала, но и близкий человек, который всегда может дать совет и помочь мне не только с каким-либо профессиональным вопросом, но и с более личным.
Есть ли артисты, на которых ты ориентируешься в плане музыки, звучания или самопрезентации?
В плане самовыражения, восприятия этого мира и, конечно же, музыки мне очень нравится Земфира. С недавнего времени мне также стала нравиться молодая русская певица Эрика Лундмоен, которая занимается экспериментальной музыкой.
Ну и наконец, я не могу не спросить о твоем нынешнем проекте, который еще идет и в котором ты показываешь просто фантастические результаты. Речь идет о шоу “Эстония ищет суперзвезду”. Как начинался твой путь в этом шоу? Почему ты решила принять в нем участие?
На самом деле путь в этом шоу у меня начался довольно интересно, потому что прямо перед самым первым кастингом я заболела коронавирусом. В тот момент это были сложные для меня времена в моральном плане, а тут ещё и коронавирус, поэтому единственная надежда у меня была именно на этот конкурс, чтобы, наконец, вложить все свои силы, энергию и какие-то обиды именно туда. К моему великому счастью только в первом кастинге можно было спеть по Zoom, поэтому мне очень повезло. Затем началось нескончаемое количество разных кастингов, которые я также успешно прошла и в итоге попала сразу в финал, что лично для меня было очень удивительно и приятно.
Как ты подбираешь репертуар?
Я думаю, что выбор репертуара происходит на интуитивном уровне. Конечно, я могу посоветоваться с отцом или Марией Итака, но в целом выбор я делаю сама. Начиная от самого первого кастинга и заканчивая сегодняшним днем, все песни, которые я пою, я не пела никогда в жизни. Это для меня некий вызов, но по-другому мне было бы скучно. Также на проекте есть определенные темы в каждом из выпусков, которые надо брать за основу и учитывать при выборе песни.
Кто помогает тебе готовиться к выступлениям?
“Эстония ищет суперзвезду” - это огромная команда, и каждый день у нас расписан по часам. Например, сегодня у меня была трехчасовая репетиция по вокалу, а затем примерка со стилистом. У нас есть как педагог по вокалу, так и специальный человек, который помогает именно с формой песни и ее видением. Также у нас есть педагог по движению на сцене, который помогает поставить номер и работает со светом на площадке.
В проекте участвует много талантливых певцов. А кто лично для тебя является самым серьезным соперником?
Лично у меня в голове нет мыслей о соперничестве, потому что, во-первых, мы ничего в этом шоу не решаем и даже судьи ничего не решают. Все решения зависят от зрителей, и мы как участники не имеем ни малейшего представления о том, сколько людей за нас голосуют, кто лидирует, а кто отстает. Я считаю, что все равны, ведь никогда не знаешь, кто следующим уйдет из проекта.
Что больше всего удивило тебя за время шоу?
Больше всего меня поразила дружеская атмосфера среди коллектива, ведь за все эти пять недель у нас не было ни одной ссоры ни с командой, ни с участниками. Любой конкурс или шоу - это постоянное напряжение, которое с каждой неделей растет всё больше и больше, но в данном проекте это напряжение никак не распространяется ни у меня, ни у других людей.
Чему тебя научило участие в столь серьезных конкурсах?
Благодаря таким проектам я стала более выносливой и привычной к такого рода деятельности, где камеры, тяжелый график, ты находишься постоянно в движении. Все это сопровождается съёмками, незнакомыми тебе людьми и другими трудностями. Честно говоря, я не могу представить, как бы я себя вела на этом проекте, не пройдя тот конкурсный этап моей жизни в детстве. Все предыдущие конкурсы научили меня терпеливо ждать своей очереди, работать не покладая рук и общаться с серьезными людьми из музыкальной сферы. Поэтому я думаю, что именно моя выносливость помогала мне все эти годы и помогает до сих пор.